Zvezdan Terzić, na sasvim drugačiji način: Račić je novi Jokanović, ne bih doveo geja u Zvezdu, ofarbaću se ako budemo u finalu Lige Evrope

Generalni direktor Crvene zvezde otvoreno u intervjuu za Mondo

Veličina slova A A A

Godina je počela ispuštenom titulom, ali je drugi deo 2017. znatno popravio ambijent u Ljutice Bogdana, pa se čini da u Crvenoj zvezdi skoro nije vladala bolja atmosfera. Stoga je i generalni direktor Zvezdan Terzić sebi dozvolio da na kratko zaboravi na "rat" sa Fudbalskim savezom Srbije i u intervjuu za Mondo autoru Nebojši Petroviću odgovori i na neka neuobičajena, pomalo neobavezna pitanja.

Recimo, da li bi u Zvezdu doveo pripadnika LBGT populacije što je pitanje koje će verovatno izazvati najviše pažnje.

"Ne bih ga doveo u Zvezdu. Ipak smo mi vaspitavani u patrijarhalnom, tradicionalnom i pravoslavom duhu i taj igrač se ne bi osećao prijatno u svlačionici Crvene zvezde", iskren je Terzić u intervjuu za Mondo.

Bez uvijanja i kada je upitan da li bi, kao bivši predsednik Rome Anakleto Đani spasio najljućeg rivala kupovinom njegovog igrača kao što je ovaj uradio sa Lacijevim Šveđaninom Selmosonom? Dakle, da Partizanu gori pod nogama?

"Iskreno, ne bih. Za Zvezdu bih uradio sve. Ali samo za Crvenu zvezdu. Evo sada prvi put kažem, založio sam i svoje i stanove svojih roditelja da bi Zvezda dobila licencu za UEFA takmičenja".

Ne bi kopirao ni kontroverznog gazdu Napolija Aurelija De Laurentisa, filmskog producenta koji je umeo da na promocije dovede novog igrača - konkretno Gokhana Inlera - sa maksom lava na licu.

"Morate pomalo da budete i cirkuzant da biste stavili masku igraču na glavu. Nisam takav tip".

Ne bi zato imao ništa protiv da se ofarba se kao Luj Nikolin kad je Monpelje postao šampion Francuske ispred Pari Sen Žermena. Pod uslovom da...

"Ukoliko uđemo u finale (Lige Evrope), uradiću sve što tražite. Eto, ofarbaću kosu u boje srpske zastave".

Da se vratimo malo na aktuelni trenutak Crvene zvezde. Ako je Luka Jović po Terzićevim rečima podsećao na Radamela Falkaa, a Milana Senića poredio sa Kristijanom Ronaldom ko je onda Uroš Račić?

"Račić je Slaviša Jokanović. Jedna prava 'šestica', zadnji vezni izvanrednog skoka, pregleda igre, neverovatne inteligencije i on će tek pokazati svoju klasu".

Otkrio je Terzić u intervjuu Mondu i da Aleksandar Pešić dobija po 2.000 evr aza svaku gol i asistenciju u Zvezdi, te da je verovatno i to razlog zbog kojeg je ove sezone toliko nesebičan, te da je prilikom dovođenja Nemanje Radonjića na pozajmicu sa Romom postignut dogovor da posle te dve godine on postaje 60 odsto Zvezdin igrač. Baš zato je već odbijena ponuda jednog bundesligaša od 5.000.000 za Radonjića.

Za kraj nažalost i jedna ne baš vesela tema koja već dugo mori Terzića. Paradoksalno je da je Zvezda u godinama Partizanove dominacije imala kud i kamo više publike nego sada kada igra najlepši fudbal u zemlji?

"To nas muči već duže vreme. Zato smo angažovali naše prijatelje iz agencije 'Faktor plus' koji su 7. decembra navijačima ispred stadiona postavili konkretno pitanje: 'Zašto su došli na meč sa Kelnom ako nisu bili četiri dana ranije protiv Spartaka?'. Odgovori su bili različiti. Nekvalitetno takmičenje, neatraktivni protivnici, loš sistem sa deljenjem bodova na pola, slaba infrastruktura, neadekvatan komfor, primesa politike... Oni će sve to uzeti u obzir i napraviti analizu na osnovu koje ćemo mi razraditi akcioni plan. Jedino mi nije jasno ovo sa 'primesom politike'. Možda je u javnosti stvoreno mišljenje da je naš klub miljenik vlasti, a svi znamo da je Zvezda od pamtiveka bila buntovnički, antirežimski, prosrpski i antijugoslovenski klub", ističe Terzić u intervjuu za Mondo.

(FOTO: Star Sport)