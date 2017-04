Zvezdan Terzić: Nameštaju nas, hoće da nam otmu titulu! Vide Zvezdu kao plen

Generalni direktor crveno-belih o Miloradu Vučeliću, Slaviši Kokezi, suđenju, porazima u derbiju...

Prošla sezona je, bar na domaćoj sceni, bila magična! Ova, čak i ako se osvoji dupla kruna, neće imati takav sjaj. Međutim, promenljive igre Crvene zvezde garnirane teškim porazom u večitom derbiju, pale su u senku serijskih skandala u Superligi.

Malo se priča o fudbalu, više se međusobno optužuje i govori o arbitraži. Mnogo toga je rečeno iz Humske, a danas se javnosti, tokom brifinga sa novinarima, obratio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

On je govorio o arbitraži u poslednjih nekoliko kola, odnosu sa Miloradom Vučelićem i njegovim rečima, kao i o odnosu sa Slavišom Kokezom, prvim čovek srpskog fudbala.

„Sve mi ovo liči na onu priču držite lopova i pravljenje ambijenta za nedozovoljene, nekorektne i nesportske radnje sa njihove strane. Čudi me to od Vučelića, koji važi za iskusnog i pametnog čoveka i političara da se izleti sa onakvom izjavom. Ono su krupne reči, jer je on tu rekao da su Zvezda i Vojvodina i ranije igrale nameštene utakmice. Dakle, nije kleveta šta će da bude, nego šta je bilo. Partizan ima najmanje moralnog prava da priča o poštenju. Pamtimo njihovih šest titlua i znamo prijateljske klubove sa kojima su igrali utakmice znamo sa koliko bodova prednosti su ulazili u prvenstvenu trku. Ponavljam, sve mi je to - držite lopova. Dizanje lažne prašine da bi oni mogli u miru da sprovedu nečasne radnje“, poručio je Zvezdan Terzić.

On je dodao da se u bližoj budućnosti neće baviti Partizanom.

„Nećemo se baviti Partizanom, prvi smo na tabeli, i osvajanje titule zavisi samo od nas. Dobićemo svih pet utakmica i bićemo šampioni. Oni su očigledno svesni da ne kontrolišu situaciju, nego da zavise od Zvezde. Zbog toga i rade nečasne stvari, krenuli su u medijsku hajku“.

On je ponovio reči da nije zadovoljan suđenjem u derbiju i na gostovanju Kruševcu, iako je u oko javnosti upao prekrašj Šljivića nad Ruizom.

„Niko ne priča hoće li Napredak da pusti Partizan, nego kako će Vojvodina da pusti Zvezdu. To je priprema ambijenta za nečasne radnje. Opet se vraćaju vremena kao 2008. godine, pa do 2014. godine. Osećam kako sude njima sudije, pa protiv Radnika dva crvena kartona i penal, osećam i kad se ne svira penal za Vojvodinu.To mogu da osete svi, kako se gura Partizan, a oni smao idu po principu držite lopova“.

Kao da je Zvenda Terzić imao skrivene poruke. Nekako se dalo zaključiti po njegovim rečima kako misli da Zvezda ima ozbiljnu opoziciju.

„Čitava situacija oko Zvezde mi se ne sviđa. Nameštaju nas, hoće da nam otmu titulu. Imam utisak da mnogi posle dve godine dominacije priželjkuju slabost Crvene zvezde, jer u tome vide interes, da zvezda ne bude šampion. Doživljavaju Zvezdu kao plen i nadaju se da mogu da je dobiju ako ne osvojimo titulu. I to sad kad je Zvezda stabilizovala finansije i ozdravila klub. Setite se šta je bilo 2014. godine. A kako stvari stoje, dovešćemo je za dve godine na nulu što se tiče obaveza prema svima. I sad kad smo iskrvarili ove tri godine, sad su se mnogi pojavili i žele sportski da sruše Crvenu zvezdu i da zbog nezadovoljstva javnosti preuzmu klub. Imali su izbore 2014. i 2015. godine i nisu se pojavili, a sad žele Zvezdu kao plen. Zbog toga nas ruše i rušiće nas ovih pet kola. I nije slučajno što Vučelić izjavljuje. To je početak rušenja Zvezde, ali ja im poručujem da je neće srušiti. Zvezda će biti jedninsteva, pobediće i biće šampion“.

Malo je zastao pa nastavio...

„Javnost nije dobila odgovor zašto trener Vojvodine baš pred meč s Partizanom podnosi ostavku. Nešto se dešavalo, neka nečasna radnja je bila u planu. Mogu da zamislim šta bi se desilo da je trener Vojvodine podneo ostavku veče pred meč sa Zvezdom. Možda se skreće pažnja s meča Partizana i Napretka, gde je šef stručnog štaba Partizanovoo dete. Častan momak, bez sumnje, ali ne može niko da mi kaže da Vuk Rašović nema jake emocije prema Pratizanu. Naravno da ima. Mnogo častan, pravi sportista, ali ima mnogo prostora da mi strahujemo od sportskog nadmetanja sledeće subote u Humskoj, a oni veštački prave priču oko Zvezde i Vojvodine“.

Upitan je da li nekome smeta Zvezdan Terzić.

„Ne smetam ja lično, ali smeta nekome moja funkcija u Zvezdi. Niko nije hteo Zvezdu kad je bila u haosu, a sad su svima porasli apetiti. Neka se sami prepoznaju, ko su ti koji bi da uđu u klub, postave svoje ljude. A 2015. godine nisu hteli“

O odnosu sa Slavišom Kokezom.

„Kokezino legitimno pravo je da mu smeta što sam nudio ostavku, a i dalje sam tu. Neka nastavi da mu i dalje smeta. On vodi Savez i čestitam mu na tome. Mi ćemo pomoći koliko je do nas da fudbal funkcioniše normalno, ali o stvarima u Zvezdi odlučivaće organi Zvezde, a ne neko sa strane. To što sa strane neko pokušava da uruši klub i uzme Zvezdi titulu da bi on profitirao ličnop od toga, videćemo još šta će da se desi“, dodao je Terzić.

