Zvezdan Terzić otvorio karte: Pavkov je neverovatan igrač, rekao sam Kataiju da se sprema za povratak

Prvi operativac crveno-belih govorio o Melegu, Budesku, Frimpongu

Novajlija, ali ne i pojačanja. Poruka ove sadržine titra na usnama navijača Crvene zvezde posle dosadašnjih dešavanja u zimskom prelaznom roku. Fanovi srpskog šampiona čekaju pravog kapitalca, uzgred ocenjuju da Pavkov, Frimpong, Milić, Senić i Vujaklija ne garantuju evropski prosperitet.

Genralni direktor Crvene zvezde je u opširnom intervju za navijački portal Red Star Belgrade govorio o svim gorućim problemima. Kao i kvalitetu igrača koji su ove zime zadužili Zvezdin dres.

Navijačima najviše bode oči Milan Pavkov, napadač Radničkog u koga je investirano 300.000 evra.

„Pavkova znam iz treće lige, gde mi je skrenuo pažnju jer dugo tražimo takav tip igrača. Ne smem da ga dovedem iz treće lige, nije me još ubedio. Odem da gledam Maraša na Banjici, protiv Niša. To je bila, da ne uvredim Maraša, igra Davida i Golijata. Takav sudar moći i nemoći. Pavkov se zagradi, pa glava, pa ga otrese, pa zgazi, pa pretrči“, rekao je Zvezdan Terzić za RedStarBelgrade

Očigledno je da prvi operativac Crvene zvezde mnogo očekuje od momka iz Begeča.

„Za sada je Pavkov prvi špic. On je sigurno igrač ogromnog potencijala. Odavno nisam video igrača od 193cm visine, a takvu skočnost. Prosto neverovatno. Na tu visinu da ima takvu brzinu, takvu koordinaciju i takav smisao za igru. Evropi nedostaje pravih devetki. Preplavljena je Južnoamerikancima koji su majstori, ali su genetski niski. Dugo tražimo pravu devetku. Nismo ni Sikimića bez razloga doveli. On možda nije igrač za Voždovac, ali za Zvezdu jeste jer Zvezda od 90 minuta na terenu 80 provede u kaznenom prostoru protivnika. Sikima nikada nije bio projektovan za prvog napadača, ali je prostor dobio zbog sukoba sa Hugom i njegovog nezadovoljstva. Frimpong nije štoper za Napredak, ali za Zvezdu jeste, jer nama treba brz štoper koji može da igra u visoko postavljenoj odbrani“.

Ipak Crvena zvezda će dovesti još jednog napadača.

„Ima kalendarski 22 godine, ali ne zaboravite da je do pre šest meseci igrao treću ligu. On se pojavio tada. Da ga nismo sada uzeli, sledećeg juna bi vredeo dva miliona evra i nismo hteli da ga izgubimo.Momak ima neverovatne fizičke predispozicije. Treba još da se brusi, nije Zvezda laka. Pitanje je da li je spreman za prvi tim. Ako ga sada izgubimo, ko može biti ta nova devetka? Pitanje je da li sa Pavkovim možeš uzeti titulu? Kada tražim igrača, pitam se da li je investicija ili garant za titulu. Moraš da imaš i jedno i drugo. Moraš da izbalansiraš. Priča se o Bokili, a ima još špiceva koje tražimo. Pavkov još uvek nije spreman da bude "devetka" Zvezde. Ima da se brusi i radi, ali nismo želeli da ga izgubimo u ovom trenutku pošto mi ne vidimo igrača na tržištu koji sutra može biti devetka Zvezde sa svim svojim kvalitetima. Igra leđima, osećaj za igru, odlične fizičke predispozicije. Pavkov možda nije garant za titulu, zato i gledamo da dovedemo još jednog igrača na poziciji špica. Gledamo Bokilu i još neke napadače“.

Navijači Crvene zvezde i dalje pate za Aleksandrom Kataijem.

„Igrač kao Katai ne postoji u ligi. Ja njega izuzetno cenim i naravno da nam treba. Da nama nije bilo potrebno 2 miliona evra od njegovog transfera, ja bih njemu dao uslove kakve mu je dao Alaves. On ima 450 hiljada u Alavesu. Ja bih njemu dao te pare. Ja sam njemu rekao, ako uđemo u LŠ ili LE, a da Zvezdi ne trebaju pare, daću ti platu da budeš najplaćeniji u ekipi. Sale Katai ima vanserijski kvalitet. Pitanje je, posle neke moje analize, koliko bi ga držao entuzijazam da igra u Zvezdi. Čuo sam se s njim pre jedno 10 dana, rekao sam mu da se sprema i da će brzo nazad“.

Navijači Crvene zvezde očekuju i dolazak Melega.

„Meleg ima strašnu levu nogu, ali Melega po deset minuta nema u igri.Ali ga po deset minuta nema u igri. Igra nešto pa ga onda nema, pa ga nema. Pa vidite, sa druge strane, mi smo obavili razgovore. Vojvodina traži mnogo para. Mi pričamo ali nismo sigurni da ćemo da ga uzmemo. Mi smo razgovarali da se raspitamo i da dobijemo informacije. I sam Meleg je rekao Vojvodina ili inostranstvo“.

Tema Budesku je neizostavna kada su u pitanju aktivnosti Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku.

„Nismo ga hteli. Niko iz Zvezde nije rekao da ga želi. On je jedan od igrača s kojim smo mi razgovarali, jesmo ga kontaktirali, ali takvih je bilo još 15-20 igrača. Proveravali smo kakav je karakter, kakve su mu radne navike, mentalitet, da li bi hteo da dođe kod nas ili ne... Morate da razumete, u ovom poslu, kako mi vagamo tako i oni vagaju. To je medijski bilo prenaduvano. On i dalje nema klub. On i dalje govori da nije završio pregovore sa Zvezdom. To smo mi presekli i rekli da ga ne želimo. Razmišljali smo danas sutra, jeste nije, da li je kompatibilan sa Kangom... Razgovarali jesmo“, dodao je Zvedan Terzić u razgovoru za sajt RedStarBelgrade.

