Zvezdaš Dončić – to je stvar kućnog vaspitanja

„Luka je ljubav prema Zvezdi nasledio od mene, ali sutra neće biti popusta“, rekao je Dončić senior

Postoji ta pošalica među navijačima Crvene zvezde koja kaže: „Luka Dončić je jedini košarkaš Reala dočekan aplauzima u Beogradu, mogao bi u Madridu da vozi u leru“.

Naravno, teško će najtalentovaniji košarkaš Evrope dati popust voljenom klubu. Često na Instagramu izbacuje slike u crveno-belom dresu, a njegov otac Saša Dončić poručuje da je to stvar kućnog vaspitanja.

„Ljubav prema Zvezdi nasledio je od oca. Od koga bi. Samo sutra neće biti popusta, jer u sportu toga nema“, pita se Dončić senior.

Znalo se još pre nekoliko godina da Real poseduje igrača vanserijskog potencijala. Međutim, niko nije mogao da zamisli da će tek punoletni Luka ove sezone nositi igru Kralja. Za mnoge iznenađenje, ali ne i za Dončića seniora.

„Videlo se kad je bio dete, dobro još je, ali kada je bio mlađi, recimo u zadnjem napadu perioda on nije bezglavo jurio ka košu već bi stao i čekao da dođe vreme za prodor ili šut. To niko nije morao da mu kaže, glava mu je služila za razmišljanje. Čitao je protivnika, to je taj talenat“.

Možemo u stanju ekstaze da gledamo Dončićeve partije, ali i da se pitamo zašto smo bili intertni kada je on u pitanju. Umesto za Srbiju igraće za Sloveniju.

„Igraće za Sloveniju. A za te priče da su za Luku zainteresovani recimo Srbija i Španija i ja sam čuo, ali mene niko nije nazvao da pita. Naravno, sada već Luka samostalno odlučuje“.

Ponosni su Dončići na svoje poreklo.

„Iz Metohije, pored Kline, selo Biča. Tamo mi živi rođeni stric, vratio se 2001. Prošle godine smo otac i ja bili da obiđemo porodicu“, poručuje Dončić senior.

