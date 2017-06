Zvezdaši odgovorili Toletu: Gde si i kada šutnuo loptu? Bolje objasni zašto si kuću fudbala napravio u industrijskoj zoni!

„On nema nikakve veze sa sportom, jedva da znam ko je“, poručio je Nikola Lazetić

Bivši predsednik FSS Tomislav Karadžić je ponovo stao na žulj zvezdašima. I to ovog puta bivšim igračima, a ne navijačima sa kojima je dugo na ratnoj nozi.

Na proslavi duple krune Partizana popularni Tole je rekao da Crvena zvezda nije imala valjan tim punih deset godina. Te reči posebno su teško pale nekadašnjem kapitenu crveno-belih Nikoli Lazetiću.

Tole Karadžić: Zvezda već deset godina nema tim

On je u izjavi za Informer zapitao ko je dao za pravo čoveku koji nije šutnuo loptu da ocenjuje kakav ko ima tim.

„Kako je moguće da čovek koji verovatno nikada nije šutnuo loptu komentariše ko ima tim, a ko nema? Kakve veze on ima sa sportom. Jedva da znam i ko je taj gospodin. On možda može da deli savete kada je reč o biznisu ilio sličnim stvarima, ali o fudbalu svakako ne može. Ne shvatam ni ko ga pita da komentariše bilo ima li neko tim ili nema. Baš nije kompetentan da priča o tome“, rekao je Lazetić.

Još žešću reakciju imao je levi bek šampionske generacije iz 2015.godine Nikola Mijailović.

„Karadžiću bi bilo bolje da objasni zašto je onu kuću fudbala pravio na vetrometi, usred industrijske zone, nego da se bavi timovima. Ništa nije uradio za vreme svoje vladavine“,poručio je Mijailović.

(Foto Star Sport)