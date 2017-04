Zvezdaška mobilizacija - do kraja sezone besplatno na Marakanu

Crveno-beli animiraju navijače pred presudne bitke

Delije su na Banovom brdu pozvale na mobilizaciju zvezdaških snaga do kraja sezone, a sada su to uradili i odgovorni iz Ljutice Bogdana. Crvena zvezda je odlučila da na svim mečevima do kraja sezona, na kojima ima ulogu domaćina, ulaz bude besplatan.

Možda i logičan potez, ako se zna da je crveno-belima potrebno još pet pobeda kako bi odbranili šampionsku krunu. Tim sa Marakane igraće na svom terenu protiv Vojvodine već u nedelju, zatim će dočekati Mladost iz Lučana i na kraju sezone Radnički iz Niša.

Nadaju se u Ljutice Bogdana da će na ovaj način animirati navijače i doprineti da na najvećem srpskom stadionu u proseku bude više od 20.000 ljudi.

Svi vlasnici godišnjih karata za sezonu 2016/17. će prilikom dolaska na stadion na posebnim štandovima dobijati posebne vaučere kojim ostvaruju 10% popusta na cenu godišnje karte za sezonu 2017/18! To znači da vlasnici godišnjih karata koji budu prisutni na sve tri utakmice, mogu da ostvare popust i do 30% na narednu sezonsku ulaznicu!