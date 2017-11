Zvezdi će u Borisovu biti potrebni ratnici, a najveći od njih mogao bi da poleti za Belorusiju

Branko Jovičić se oporavlja i velike su šanse da se stavi na raspolaganje Vladanu Milojeviću za izuzetno važan meč 23. novembra

Poslednja dva kola u Grupi H Lige Evrope doneće konačan rasplet u borbi za drugo mesto i evropsko proleće, a Crvena zvezda se pred sam finiš nalazi u prilično dobroj poziciji.

Crveno-beli drže sudbinu u svojim rukama, a došli bi nadomak velikog uspeha ukoliko u sledećem kolu 23. novembra ostanu neporaženi na gostovanju BATE-u u Belorusiji. Razloga za optimizam ima jer je Zvezda na dva dosadašnja gostovanja imala odličan učinak - pobeda u Kelnu i remi s Arsenalom u Londonu.

BATE ostaje bez titule

S obzirom na to da su Belorusi na Marakani pokazali da se radi o vrlo kompaktnoj i čvrstoj ekipi, jasno je da će vicešampion Srbije u Borisovu morati dobro da se „pobije“ kako bi došao do boda ili tri, koji bi zlata vredeli. Treneru Vladanu Milojeviću za tu bitku biće potrebni pravi ratnici, a najveći od njih, miljenik navijača Branko Jovičić mogao bi da se nađe u avionu za Belorusiju.

Podsetimo, pošto je oduševio javnost igrama pre svega protiv praške Sparte, Jovičić je doživeo tešku povredu stopala u meču s Čukaričkim. Operisan je u Kataru, a dug oporavak bliži se kraju.

Pouzdani zadni vezni ovih dana počeo je s trčanjem, a plan je da se do 15. novembra priključi punom trenažnom procesu, i da ima isti tretman kao ostali prvotimci. U slučaju da sve to prođe bez problema, a u klubu veruju da hoće, s obzirom na sjajnu fizičku spremu Jovičića, on bi mogao da bude adut Vladana Milojevića za gostovanje BATE-u.

Nema sumnje da bi njegov oporavak doneo dodatni kvalitet Zvezdi pred presudne bitke u Ligi Evrope, kao i u finišu prvenstva u Superligi Srbije.

