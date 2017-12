Zvezdi otvoren put: BATE mora da pusti Ivanića!

„Njemu ugovor ističe za godinu dana, ali mene sa Marakane niko nije zvao“, poručuje menadžer crnogorskog reprezentativca Ljubomir Vorkapić

Ivanić, Ivanić i - Ivanić! To je ključna reč na Marakani prethodnih dana. Crvena zvezda će pokušati na sve način da ispuni višegodišnju želju i u Ljutice Bogdana dovede aktuelnog vezistu BATE Borisova Mirka Ivanića.

Spominje se da će Zvezda za paket iz Belorusije podići lestvicu, odnosno da je spremna da za slobodu, Ivanića i Milunovića izdovoji 2,5 miliona evra. Čeka se zvanična ponuda, ali Crvena zvezda sigurno ima čemu da se nada. Naravno uz pretpostavku da je nekada najbolji fudbaler Vojvodine voljan da se preseli u redove crveno-belih.

To je u izjavi za MOZZART Sport potvrdio i agent crnogorskog reprezentativca Ljubomir Vorkapić.

„Za sada od prelaska Mirka Ivanića u Crvenu zvezdu nema ništa. Ponavljam - za sada. Sve će biti poznato, ili donekle poznato, kada se Mirko vrati u Srbiju. On je bio ovde, ali morao je da otputuje. Istina je da me niko sa Marakane nije zvao. Da li očekuje poziv nekog iz Crvene zvezde? Pa verovatno. Uglavnom sam o interesovanju crveno-belih za Mirka Ivanića čitao po srpskim medijima“, poručuje za naš portal Ljubomir Vorkapić.

Prelazni rok još nije počeo, ali Crvena zvezda će, vrlo verovatno, ubrzati operaciju Ivanić. On ima ugovor sa beloruskim prvakom još godinu dana. Upravo taj podatak bi mogao da očisti prostor crveno-belima.

„Siguran sam da bi BATE pustio Ivanića. Tačnije, da bi morao da ga pusti, jer mu ugovor ističe za godinu dana. On je najskuplji igrač u istoriji beloruskog kluba, ali ne verujem da bi za njega tražili astronomsko obeštećenje koje ne može da se plati“, jasan je Vorkapić.

Pisalo se da je pored Crvene zvezde u Ivanića „zaljubljen“ i Dinamo iz Kijeva.

„Možda postoji interesovanje, ali sve su to priče. Ja konkretnu ponudu nemam. Mada ima još vremena do početka prelaznog roka“.

Lakonogi vezista je projekatovan kao zamena za Gelora Kangu kome ugovor ističe u junu.

„Glupo je da ja pričam o tome šta bi značio Ivanićev povratak za srpski fudbal. On je ozbiljan igrač, veliki potencijal“, zaključio je Vorkapić.

