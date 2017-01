Zvezdi sve ide u naruku - Efes na minus tri pobede pred dolazak u Beograd

CSKA tukao Turke i učinio veliku uslugu crveno-belima

Poslednjih dana samo lepe vesti za zvezdaše kada su košarkaši u pitanju! Simonović, Mitrović, Kuzmić, Jović i društvo nižu velikane na parketu jednog za drugim, a na ruku im ide i rasplet u ostalim utakmicama. Jedna od vrlo bitnih odigrana je večeras u Moskvi, gde je CSKA tukao Anadolu Efes (80:77) i napravio uslugu crveno-belima.

Turski klub je, naime, trenutno ispod crte koja označava podelu između donjeg i gornjeg doma (prvih osam koji idu u plej-of i ostalih koji završavaju takmičenje), a kako je doživeo novi poraz ostao je na samo devet pobeda. Zvezda tako u petak dočekuje Efes s učinkom 12-8 i ukolika ga savlada imaće ogromne četiri pobede viška u odnosu na jednog od glavnih konkurenata sa mesto u TOP 8, a do kraja ligaškog dela Evrolige biće biće samo devet kola.

Jasno je da su apetiti zaljubljenika u crveno-belo porasli posle serije od sedam pobeda, međutim, plej-of tek treba da se osigura. A ova pobeda CSKA nad Turcima lep je korak ka tome.

Efes je večeras bio konkurentan šampionu Evrope do polovine druge deonice, kada je na momente dolazio i do minimalne prednosti. Domaći su zategli odbranu u poslednja četiri i po minuta prvog poluvremena i tu je bio Efesov početak kraja. Serijom 10:2 Armejci su se prvi put odlepili (43:35) i sve do poslednjih sekundi nisu dozvolili rivalu da ih ugrozi..

Tri sušna minuta Perasovićevog sredinom treće deonice verovatno su rešila pitanje pobednika, pošto je CSKA otišao na velikih plus 13 - 54:41. Gosti su se u nekoliko navrata vraćali na minus deset, Ertel je čak vezavši osam poena u poslednjih minut i po (dve trojke i jedan ulaz) potpuno vratio svoj tim u igru (79:77), ali Itudis i njegovo šampionsko društvance nisu dozvolili čudo. Na pet sekundi do kraja Aron Džekson je iskoristio jedno od dva slobodna bacanja, a Deriku Braunu ostalo je da pokuša sa skoro pola terena da izjednači i izbori produžetak. Nije uspeo.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Nando De Kolo sa 14 poena. Pratili su ga Hajns (13), Higins (11), Džekson (10) i Kurbanov (10). Kod gostiju daleko najefikasniji Tomas Ertel sa 24 koša. Dvocifreni su bili još Hanikat (16) i Braun (11).

EVROLIGA - 20. KOLO:

Četvrtak:

Fenerbahče - Galatasaraj 85:80

/Veseli 20 - Šilb 21/

Crvena zvezda - Panatinaikos 72:66

/Simonović 13 - Gabrijel 23/

Makabi Tel Aviv - Uniks Kazanj 60:52

/Gaudlok 17 - Džonson 13/

Petak:

CSKA Moskva - Anadolu Efes 80:77

/De Kolo 14 - Ertel 24/

18.45 Darušafaka - Žalgiris

19.00 Barselona - Saski Baskonija

20.00 Olimpijakos - Bamberg

21.00 Real Madrid - Olimpija Milano

TABELA:

