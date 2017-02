Zvezdi tanji reket u Skoplju

Crveno-beli definitivno ne računaju na Milka Bjelicu, koji se povredio u meču sa Cibonom

Crvena zvezda na megdan Karpoš Sokoliju u 23. kolu ABA lige izlazi bez povređenog Milka Bjelice, koji se tako pridružio već duže odsutnom Nemanji Dangubiću na listi igrača na koje strateg srpskog šampiona Dejan Radonjić ne može da u Sportskom centru Boris Trajkovski.

Bjelica se požalio na povredu u utakmici protiv Cibone u dvorani Aleksandar Nikolić, pa će definitivno propustiti rezultatski nevažan meč u Skoplju i pokušati da se u potpunosti oporavi pred finalni turnir Kupa Radivoja Koraća.

"I teoretski smo obezbedili prvo mesto, ali to ne znači da ćemo protiv Karpoš Sokolija igrati sa manjim intenzitetom. Sve i da hoćemo da taktiziramo, mi to ne možemo u ovom sastavu. Dangubić ne putuje u Skoplje, videćemo da li će moći da nam pomogne na Kupu. To je vrlo neizvesno. Osim njega neće igrati ni Milko Bjelica koji ima problema sa leđima. Čestitam igračima što idu preko bola, ali moramo da budemo bolji, već protiv Karpoša. Posle utakmice sa Cibonom, ostali smo fokusirani na naše prioritetno takmičenje, ali sa još većom problematikom oko povreda. Trudimo se da u ovim okolnostima uradimo što više, kako bismo izvukli maksimum iz tima. Karpoš je uspeo da dođe do dobre pozicije u borbi za opstanak i želji da izbegne poslednje mesto. Ali, mnogo je razloga da isključivo razmišljamo o situaciju u našem timu", poručio je Radonjić, a prenosi sajt ABA lige.

Crvena zvezda je apsolutni lider Jadrana sa 21 pobedom iz 22 odigrana meča, dok je Karpoš na devetom mestu sa skorom od devet pobeda i 13 poraza.