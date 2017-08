Zvezdin dobri vojnik: Ćutim, radim, asistiram, dajem golove...

Slavoljub Srnić golom u Surdulici još jednom potvrdio da se nalazi u formi

Jeste s pravom Ričmond Boaći u prvom planu, jeste da u igri Crvene zvezde mnogo toga zavisi od Gelora Kange, ali pitanje je da li bi ekipa Vladana Milojevića izgledala ovako ubedljivo na početku sezone da nema velikog doprinosa Slavoljuba Srnića.

Zvezdin dobri vojnik igra najbolji fudbal u karijeri. Trči, krvari, asistira, postiže golove. Mirođija je u svakom trijumfu, što je pogotkom potvrdio u Surdulici.

„Ja samo ćutim, radim i postižem golove. Moram da priznam da mi nije bilo baš lako da se upišem u listu strelaca na današnjoj utakmici. Donald mi je izuzetno precizno dodao loptu i sama završnica akcije mi nije predstavljala problem, ali trebalo je dobrim kretanjem doći u tako izglednu situaciju“, rekao je za zvanični sajt Slavoljub Srnić.

Zvezdin krilni igrač osvrnuo se i na timsku igru srpskog vicešampiona u Surdulici.

„Posle našeg drugog gola Radnik je dosta pao u igri, to se vidi i po autogolu koji su postigli. Mi smo ispoštovali dogovor iz svalčionice na poluvremenu, a on je glasio da moramo u prvim minutima nastavka da zatresemo mrežu. Vrlo brzo smo stigli do pogotka i mnogo me raduje što se nismo tu zaustavili, već su navijači mogli da vide još tri gola do kraja susreta“.

Naredni izazov fudbalere Crvene zvezde očekuje već za tri dana kada na svom terenu dočekuju ekipu Bačke.

„Ovako ubedljiva pobeda nam mnogo znači za samopouzdanje, posebno u trenutku kada pred sobom imamo mnogo izazova. Dolazi nam Bačka, a već nam se približava i evropski susret sa Krasnodarom, tako da nas sve raduje što smo raspoloženi za golove i nadigravanje. Moramo da budemo maksimalno fukusirani pred svaku utakmicu, nije lak ovaj ritam kada su tu i evropske i prvenstvene utakmice. Ipak, mi smo Zvezda i uvek moramo da pobeđujemo“.

