Zvezdin heroj Anđelković: Ovakav fudbal vraća publiku na stadion!

"Jedanaesterac je verovatno bio, čim je sviran", smatra pouzdani levi bek

Spektakularan fudbal viđen je na Banovom brdu - sedam golova, dva preokreta rezultata i trijumf Crvene zvezde krunisan golom Dušana Anđelkovića u smiraj fantastičnog derbija s Čukaričkim.

Strelac pobedonosnog gola bio je zadovoljan odličnom fudbalskom predstavom, potom i zbog gola, koji je došao kao kruna dobrih igara.

"Mnogo teška utakmica sa jednom ozbiljnom ekipom. Opet mnogo golova, publika je uživala. Otvorili smo utakmici vrhunski, dali dva gola i kontrolisali je sve do tog penala. Čukarički nije ozbiljnije prišao golu, sve do tog trenutka. Tada je, ipak, došlo do male konfuzije u našim redovima. Ja sam išao na loptu, tu je bio i Bojić, ali ne znam da li sam ja njega zakačio ili je on mene. Jedanaesterac je verovatno bio, čim je sviran", ocenjuje pouzdani levi bek i nastavlja u dahu:

"Otišli smo na poluvreme s rezultatom 2:1, imali smo dovoljno samopouzdanja, ali se opet desila jedna greška, za izjednačenje. To je fudbal. Odbila se lopta, opet je bila mala konfuzija u našim redovima i oni su to iskoristili. Ali, nastavili smo u istom ritmu".

Zvezda je, ipak, pokazala šampionski karakter i zadržala isti kurs, s tim što je i Čuka demonstrirala kvalitet dostojan jedne ovakve utakmice.

"Kada smo očekivali da ćemo privesti utakmicu kraju, dogodio se taj njihov treći pogodak, ali smo pokazali hrabrost. Drago mi je što smo pokazali i karakter u još jednom derbiju i što smo došli do tri vredna boda. Čestitao bih igračima i navijačima koji su nas bodrili do kraja utakmice".

Videlo se koliko je ova utakmica značila Anđelkoviću, posebno mu je bilo krivo zbog penala koji je skrivio.

"Dobro, to je bio trenutak, bilo mi je mnogo krivo što se sve tako desilo. Verujem Mažiću i njegovim odlukama".

Ali, onda je iskočio kao heroj srpskog šampiona.

"Mnogo mi je drago. Verovao sam do kraja, da možemo da rešimo. Ne samo da ću ja dati gol, već da ćemo da pobedimo".

Novinare je interesovalo da li je ova utakmica bila bolja od one protiv Vojvodine, viđene pre samo dve sedmice.

"Bilo je mnogo šansi, kontri. Ni Zvezda, ni Čukarički nisu stajali ni na 3:2, ni na 3:3. Ovakav fudbal vraća publiku na stadion", zaključuje Anđelković.

