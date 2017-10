Zvezdin junak epizodnih uloga - Marko Gobeljić!

Biće tako i u Londonu, gde će univerzalac Vladana Milojevića zameniti Milana Rodića

Veličina slova A A A

Kad je potreban odmor Filipu Stojkoviću - tu je Marko Gobeljić! Kada treba uneti čvrstinu sa klupe - tu je Marko Gobeljić! Kada nedostaje krilo - tu je Marko Gobeljić! Kada nema levog beka - tu je Marko Gobeljić.

Možda nije najkvalitetnija i najisplatljivija investicija Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku, ali univerzalac iz Kraljeva svakim danom u svakom pogledu pokazuje da su čelnici crveno-belih pogodili u centar mete odlukom da ga angažuju. I da za taj „luksuz“ Napretku plate 100.000 evra.

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL ARSENALA I CRVENE ZVEZDE

Učinak Marka Gobeljića nije istaknut asistencijama i golovima, ali nije zanemarljiv. Ove sezone je već skupio 850 minuta u svim takmičenjima i igrao je na četiri pozicije.

Na Emirejtsu će ponovo da glumi Milana Rodića na poziciji levog beka. Baš kao što je to radio u večitom derbiju i na Kelnu.

„Ovo jeste sigurno najatraktivniji protivnik sa kojim igramo, ali ako prezimimo u Evropi biće još takvih. Pred nama je veoma teška utakmica, svi znamo kakva je ekipa Arsenal. Nisam do sada u karijeri imao prilike da igram ni približno protiv tako jakog protivnika kao što je Arsenal, sigurno je za mene lično to veliki izazov. Jedva čekam da počne utakmica. Pred svaki susret kod mene je prisutna određena doza pozitivne treme, to me pokreće i suguran sam da će i sada biti isti slučaj“, rekao je Gobeljić.

Učinak Marka Gobeljića u redovima Crvene zvezde opisuju konstatacije s početka teksta. Imao je zapaženu ulogu kada je ulazio sa klupe. Svoje postojanje na terenu opravdao je u oba meča protiv Krasnodara, Milojević ga je odmah ubacio u igru posle crvenog kartona Rodića pre dve sedmice.

„I na Marakani je Arsenal pokazao koliko je ozbiljna ekipa, kod njih svako zna šta treba da radi na svojoj poziciji i ne odstupaju od svog načina igre. Dok nisam ušao u igru imao sam prilike da sa strane uočim njihovo kretanje na terenu i način na koji igraju. Opravdali su svoje ime, dokazali su da nisu bez razloga tako veliki klub sa izuzetno dugom tradicijom. Sa druge strane, mi smo tu utakmicu odigrali odlično u većem delu, iz greške smo primili gol i nadam se da se to neće ponoviti u Londonu. Pritisak je na Marakani mnogo veći, ko god od rivala da nam dolazi. Na strani bolje igramo ove sezone i zato se nadam da će se ova druga utakmica sa Arsenalom završiti u našu korist“.

Zvezdin univerzalac ističe da odlučujući mečevi tek čekaju njegovu ekipu.

„Nismo podigli belu zastavu, idemo da se borimo i da dođemo do pobede. Verujem u svoju ekipu i nadam se povoljnom rezultatu za nas. Ako u tome ne uspemo sigurno će nam i bod mnogo značiti kako bismo zadržali drugu poziciju u našoj grupi. Svaki bod nam je bitan, očekuje nas nakon Arsenala i gostovanje u Minsku, koje takođe neće biti lako. Svi po malo razmišljamo i o ishodu meča između Kelna i BATE Borisova i nadamo se da će nemačka ekipa izvući pobedu, ili makar bod. Ipak, ne opterećujemo se mnogo, sve konce držimo u svojim rukama“.

(Foto Star Sport)