Zvezdin junak Lazić: Znamo šta se dešavalo, zato je trijumf još veći!

Branko Lazić odigrao je protiv Galatasaraja meč karijere u Evroligi. Ubacio je 17 poena i to bez promašaja iz igre i bio možda i ključna figura u veoma ubedljivom trijumfu.

“Ovo je jako bitna pobeda za nas. Posle dva poraza, još jedan korak smo bliže Top 8. Odigrali smo stvarno dobru utakmicu. Kontrolisali smo je od početka do kraja i došli do tog važnog trijumfa“, kazao je Lazić novinarima posle meča.

RAFALNA PALJBA BRANKA LAZIĆA (VIDEO)

Zvezdin bek, poznat po defanzivnim kvalitetima, stavio je svoju dobru partiju u drugi plan.

“Cela ekipa je odigrala dobro, koncentrisano. Svi smo igrali onako kako treba da se igra, odnosno kako je bilo dogovoreno“

Posebna emocija među navijačima bila je zbog događaja iz 2014. godine kada je u Istanbulu ubijen Marko Ivković.

“Sigurno da je to bio još jedan motiv više da odigramo još bolju utakmicu. Jeste atmosfera bila specifična, ali na nama je bilo da se skoncentrišemo na terenu i odradimo svoj deo posla. Naravno da mi je drago što smo dobili zbog svega toga što se, na žalost desilo. Zato je pobeda još veća“, zaključio je Lazić.

Piše: Strahinja Klisarić

(FOTO: Starsport)