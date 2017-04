Zvezdin KPK (VIDEO)

Podsećamo se dana kada je KK Crvena zvezda ostvarila svoj najveći uspeh u istoriji...

Bila je to verovatno naslavnija generacija u istoriji košarkaškog kluba Crvena zvezda. Predvodio ju je maestralni Zoran Moka Slavnić, a njemu uz rame tada su bili Dragan Kapičić i Ljubodrag Duci Simonović. Dugo je ta generacija bila u vrhu jugoslovenske, ali i evropske košarke. Tada još nijedan ovdašnji klub nije imao evropski trofej u svojim vitrinama, iako je reprezentacija već uveliko gospodarila Starim kontinentom.

A onda je došla ta sezona 1973/74, kada je na klupi Crvene zvezde sedeo legendarni profesor Aleksandar Nikolić. Crveno-beli su igrali u tadašnjem Kupu pobednika kupova, a put ka trofeju počeli su u Tirani, protiv Nentorija, posle toga je pao francuski Alzas Banjole, a onda u grupi jedna pobeda nad sofijskim CSKA i dva trijumfa protiv Torina za plasman u polufinale. Tamo je oružje položio i španski Estudijantes.

I onda finale - 2. april 1974. Drugo u Kupu pobednika kupova za crveno-bele. Meč se igrao u Udinama, a rival je bio tada izuzetno ozbiljni Spartak iz Brna. Zvezda je manje-više rutinski dobila ovu utakmicu dvocifrenom razlikom.

Dragan Kapičić je u finalnom meču zabeležio 23 poena, Zoran Slavnić 20, a Duci Simonović 19. Crvena zvezda je u svoje vitrine "spakovala" prvi evropski trofej. Meč je odigran u italijanskim Udinama i kuriozitet je da je, uprkos vanserijskim igračima na parketu, najveća zvezda u medijima bio trener crveno-belih Nikolić, koji je prethodne četiri godine više nego uspešno vodio italijanski Vareze.

"To je bio prvi put da klub sa prostora Jugoslavije dođe do finala i osvoji trofej, pa je to bilo nešto sasvim posebno. Mi smo dugo bili u vrhu jugoslovenske košarke i znali smo da nam pripada pozicija evropskog vrha. Bilo je jako teško i plašili smo se da nam fali korak do uspeha. Međutim, uspeli smo na našu veliku radost", istakao je Kapičić prisećajući se tog vremena.

CRVENA ZVEZDA - SPARTAK BRNO 86:75 (45:36)

Hala: Palasport Primo Karnera u Udinama.

Crvena zvezda: Slavnić 20, Simonović 19, Kapičić 23, Vučinić 12, Živković 8, Sarjanović 4, Rakočević.

Spartak: Beranek 8, Balaštik 9, Brabenec 14, Bobrovski 20, Novicki 8, Pospišil 6, Petr 10.