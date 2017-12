Zvezdin najskuplji projekat: Za rekonstrukciju Marakane 10.000.000 evra!

Nema odmora dok traje Zvezdina obnova! Sportski rezultat, tačnije proleće u Evropi, trebalo bi da ima domino efekat na sve sfere života najtrofejnijeg srpskog kluba. Omladinska škola je dobila nove terene, planirana je izgradanja internata, ali bi Crvena zvezda uskoro mogla da počne sa najskupljim prijektom - rekonstrukcijom stadiona Rajko Mitić.

To je najavio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić prilikom posete dnevim novinama Blic. Za početak je planirana rekonstrukcija zapadne tiribne.

„Osim toga što zaokružujemo priču oko trening kampa omladinske škole, planiramo za mart, kada vremenski uslovi to dozvole, kompletnu rekonstrukciju zapadne tribine. To ćemo da radimo po fazama, a ceo projekat će koštati deset miliona evra, s tim što će prva faza stajati dva miliona. Napravljen je idejni projekat, završava se izvođački projekat za dvadesetak dana i čim se temperatura podigne iznat pet stepeni Celzijusa, što bi trebalo da se dogodi u martu, krenućemo u veliku rekonstrukciju zapadne tribine. Inače, neki dugoročan plan je da je Crvena zvezda dobije moderan stadion, kompletno obnovljen. Bez atletske staze“, poručio je u razgovoru za Blic Zvezdan Terzić.

On je otkrio šta će se to na proleće promeniti.

„Menjaće se svih 13.800 stolica na zapadu, napraviće se njihova kategorizacija. VIP će biti proširen na sektore tri, četiri i pet, a imaćemo i 2.800 novih sedišta u tom sektoru. Izgradićemo i skajboksove, nove ulaze i nove toalete. Stadion će da izgleda svetski u duhu svih dešavanja. Radove bi trebalo da okončamo pre evropskih kvalifikacija“.

Teško je planirati budućnost u klubu kao što je Crvena zvezda, ali...

„Plan je da, kada bude bilo sredstava, krenemo i obnavljanje drugih tribina.a To je dugoročan posao, ali važno je da znamo šta hoćemo. Vremenski uslovi nisu dozvolili izvođenje još nekih radova koje smo najavili. Tu pre svega mislim na zatvorenu salu dimenzija 40 sa 80 metara za omladinsku školu i internat koji planiramo da radimo uz naš trening kamp“, otkrio je Terzić.