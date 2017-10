Zvezdin “otpadak” - heroj večeri! Kajzer Arauho sa nožem u zubima naterao Mesija da ga zapamti…

Pljušte pohvale na račun peruanskog defanzivca koji je odirgao utakmicu života

Iz Srbije je otišao na mala vrata sa etiketom igrača koji navodno nije dovoljno dobar da podnese pritisak igranja u Crvenoj zvezdi i u ligi sa nekoliko hiljada gledalaca, a danas mu priznaje odaje cela Južna Amerika za fenomenalnu partiju koju je pružio u paklu Bombonjere u direktnom duelu protiv Lea Mesija.

Junak dana se zove Migel Arauho.

U Crvenu zvezdu je došao 2013. kao želja tadašnjeg sportskog direktora Zorana Stojadinovića. Iskusni agent i tadašnji funkcioner Zvezde je bio upoznat sa južnoameričkim tržište i u Arauhu je video investiciju za Zvedinu budućnost o čemu je govorio i potpis ugovora na četiri godine. Međutim, u Crvenoj zvezdi se vodila drugačija politika. Najvažnija je bila već opsesvina želja da se prekine Partizanova dominacija u prvenstvu i da se po svaku cenu uzme titula. Slaviša Stojanović je šampionski tim pravio od iskusnih igrača, nije želeo da rizikuje sa mladima, a pogotovo ne sa Arauhom kojem je bilo potrebno vremena da se uklopi u novi klub, zemlju, fudbalsku kulturu…

Kuloarske priče iz tadašnje epohe govore da je Arauho bio emotivan momak koji je teško podnosio izolovanost, da je plakao, da je imao jezičku barijeru i da je prepušten sam sebi dok je Zvezda sa timom veterana gazila ka dugo čekanoj tituli. Odigrao je tek šest utaimica u sezoni, uglavnom je bio van protokola ili na tribinama. I još je bio tinejdžer…

Posle osvajanja titule, jedva je čekao da napusti Marakanu. I posle samo godinu dana se kao slobodan igrač vratio u domovinu gde je zaigrao za svoj omiljeni klub i tamošnjeg velikana Alijansa Limu. Zvezda je u sledeću sezonu ušla sa štoperskim tandemom Pavićević - Lazić, alternativama Jovanovićem, Planićem i Mbođom.

Povratak u Peru je bio pravi potez mladog Arauha. Postao je standardan u poslednjoj liniji Alijanse Lime i zahvaljujući dobrim igrama, ali i povredama nekih reprezentativaca konačno dobio zaslužen poziv u nacionalni tim Perua. Bio je to zapravo pravi debi jer je do tada jedini meč u selekciji Inka upisao 2014. godine u prijateljskom meču kada su šansu dobili maldi igrači i drugopozivci. Pravo krštenje je došlo u kvalifikacionom okršaju protiv Ekvadora kada je Peru zabeležio jednu od ključnih pobeda koje će ih izdvojiti do statusa najprijatnijeg iznenađenja kvalifikacija. Ekvador je savladan 2:1, a Arauho je u džep stavio snažnog Felipa Kaiseda i od tada je bio redovan na spiskovima selektora Rikarda Gareke.

U nastavku kvalifikacija je prednost imao iskusni štoperski par Ramos - Rodrigez da bi Arauho sledeću šansu dočekao protiv Urugvaja. I opet je zablistao. Peru je slavio 2:1, a Arauho je bio odličan u duelima sa Kavanijem. Propustio je septembarske kvalifikacije zbog povrede, a onda mu je sudbina namenila da igra u meču odluke. Kristijan Ramos je bio suspendovan pred duel sa Argentinom na Bombonjeri, a Rikardo Gareka je hrabro ukazao poverenje Arauhu u srcu odbrane.

Bivši Zvezdin fudbaler je u paklu kultnog stadiona izdržao sve pritiske, sve napade Mesija i kompanije i u potpunosti zaustavio Bokinu gol mašinu Darija Benedeta koji je trebalo da bude udarne igla Gaučosa na stadionu na kojem rešeta mreže nedeljama unazad. Južanoamerički mediji su prepuni reči hvale za partiju Arauha.

“Lionel Mesi nikada neće zaboraviti Migela Arauha. Uzimao mu je loptu kada je hteo, uvek bio za korak ispred i na razne načine dobijao duele sa najboljim igračem na palneti. Ako je ranije i bilo sumnji u kvalitet ovog momka, posle ove utakmice ih više niko nema”, stoji u izveštaju Depora.

“Istinski “Kajzer” koji je u potpunosti zaustavi Benedeta. Pravi zid na zemlji i u vazduhu. Pokazao je neverovatnu mirnoću”, piše Trome.

“Migel Arauho je bio savrešn zid za odbranu od Lea Mesija. Arauho je perfektno odradio svoju misiju: anulirao je Mesija. Arauho je bio igrač koji je sa nepodnošljivom lakoćom uzimao lopte Argentincima. Rodrigez je bio taj koji je inteligencijom komandovao odbranom, ali Arauho je bio taj koji je u situacijama jedan na jedan zaustavljao Argentince poput zida”, navodi El Tiempo.

Upravo je Alberto Rodrigez posle meča želeo da istakne svog mladog partnera iz štoperskog tandema.

“Odigrao je fantastično. Ovaj rezultat je zasluga svih nas, ali Arauhu dajem sve komplimente koje imam”.

Na kraju je i Arauho imao komentar kako je uspeo da izdrži pakao Bombonjere…

“Znali smo da moramo da se čuvamo njihovih dijagonala kojima seku odbranu. Ono što Mesi radi s loptom je neverovatno. Za ovakve mečeve je bitno imati “kohones” i zato smo izdžali. U prvom poluvremenu je bilo pakleno, već u drugom je bilo lakše. Sada ćemo protiv Kolumbije dati život na terenu da ostvarimo palsman na Mundijal. Izlazimo sa nožem u zubima”.

Po izboru peruanskih navijača u intenet anketama, Arauho je bio najbolji pojedinac njihove selekcije posle golamana Pedra Galezea koji je izluđivao argentinske napadače…

Perunaski mediji trvde da je Arauho sinoć položio najvažniji ispit i da će u budućnosti zameniti iskusnog Rodrigeza na mestu komandanta odbrane. Pred odlučujući duel sa Kolumbijsom, selektor Gareka je na slatkim mukama. Da li da u postavu vrati Ramosa koji je odslužio suspenziju ili da nastavi dalje sa Arauhom? U svakom slučaju, budućnost Perua pripada nekadašnjem štoperu Crvene zvezde kojeg na Marakani nisu dobro videli. A prema navodima peruanskih medija, uskoro će ga videti neki drugi u Evropi jer se mladi štoper nalazi na listi želja klubovi iz Španije, Francuske, Portugalije…