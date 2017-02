Zvezdin problem sa likvidnošću: Prodaj Račića ili uzmi kredit!

„Kada bih se bavio reakcijom javnosti na to što ćemo uzmeti kredit, završio bih u ludnici“, poručio Zvezdin direktor Zvezdan Terzić

Fudbalski klub Crvena zvezda ima problem sa likvidnošću i jedna od opcija za rešavanje finansijske situacije je podizanje kredita, rekao je danas generalni direktor Zvezdan Terzić.

"Verovatno ćemo imati problem sa likvidnošću, ali smo naučili smo da se snalazimo u teškim finansijskim vremenima, tako da ćemo izgurati. Imamo plan kako da dođemo do novca da bismo što mirnije završili prolećni deo. Biće teško i treba vremena da se Zvezda finansijski oporavi. Ali u boljoj smo poziciji nego pre godinu, dve ili tri", rekao je Terzić novinarima na Kipru.

Terzić je kao opciju naveo podizanje kredita u jednoj od poslovnih banaka i kazao da to ne bi poremetio funkcionisanje kluba s obzirom na to da i "najveće firme na svetu imaju kredite" i da je to normalno.

"Kreditom se dobija da funkcionišete s tuđim parama. Na primer, imamo ponudu ozbiljnog engleskog kluba za Uroša Račića. Da li je pametnije prodati ga ili uzeti kredit od banke? Sa kreditom se postiže da se igrači ne prodaju upola cene, već da možemo da finansiramo sezonu, a da ne prodajemo Račića, za koga je teško formirati cenu jer je odigrao šest utakmica. Da li je to milion evra? A, može da bude pet", kazao je Terzić.

On je istakao da bi "završio u ludnici" kada bi se bavio reakcijom javnosti vezanu za kredit jer mu je "dužnost da radi ono što je najisplativije za Zvezdu".

"Ranije nismo uspeli da uzmemo kredit zbog knjiga. Ali Zvezda 2015. i 2016. godinu završava pozitivno i sada banke mogu da nam izađu u susret. Ceo poslovni svet funkcioniše preko kredita, zato postoje banke. Ako budemo imali problem sa likvidnošću, učinićemo sve da dobijemo kredit. To je jedan od planova, imamo mnogo ideja kako da rešimo finansijsku situaciju", rekao je direktor Zvezde.

Po njegovim rečima, veliki problem predstavlja to što je klub u ranijim prelaznim rokovima visoko prihodovao od transfera, a u ovom samo 500.000 evra od prodaje Uga Vijeire.

Terzić je kazao da klub ima konkretne ponude za dvojicu igrača, milion i po evra za Džona Ruisa i dva za Gelora Kangu, ali da je njihov odlazak poslednja opcija i da su šanse da obojica ostanu "99 odsto" jer je "titula prioritet".

On je naveo da se nada da će biti ostvaren prihod od prodaje Mihaila Ristića, kod koga se "daleko odmaklo u pregovorima", ali nije želeo da otkrije ime kluba sa kojim jer je za tako nešto "još rano".

"Inkasirano je mnogo novca u prošlom zimskom prelaznom roku, tada smo servisirali dugove i imali mirnu polusezonu. Ove zime smo planirali isto, ali smo prodali samo Vijeiru. Nadamo se da ćemo se prihodovati i od Ristića", kazao je Terzić.

Govoreći o opštem dugu Zvezde koji iznosi između 36 i 39 miliona evra, Terzić je rekao da ga hrabri to što postoji trend smanjivanja i da klub "ide dobrim pravcem".

"Zvezdi je potrebno milion evra mesečno za život. Dug varira, a važno je da smo zaustavili trend rasta. Ne smemo da trošimo više nego što zarađujemo. Duša me boli što su prodati Marko Grujić i Aleksandar Katai, ali je situacija takva da moramo da prodamo najkvalitetnije. Tako će biti i u narednom periodu", rekao je Terzić.

Terzić je rekao da "nije realno" da Zvezda plaća klubovima obeštećenje za nekog igrača i da se prilikom pozajmica u ugovorima stavlja klauzula otkupa, poput 640.000 evra za Marka Poletanovića i milion za Ričmonda Boaćija, da bi klub zaradio na razlici u slučaju dobrih ponuda za njih iz inostranstva.