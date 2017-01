Zvezdin promašaj Rajan Tompson oduvao konkurenciju u šutiranju trojki na ol-staru! (VIDEO)

U nemačkoj košarkaškoj Bundesligi je pauza u prvenstvu jer je na programu ol-star vikend. Nemci već godinama održavaju ol-star takmičenja u kojima učestvuju najbolji igrači iz njihovog prvenstva po ugledu na NBA ligu, a danas su na programu bila takmičenja u šutiranju trojki i zakucavanjima.

Pobedu u šutiranju trojki je odneo Rajan Tomspon. Nama u Srbiji dobro poznato ime s obzirom da je uoši prošle sezone došao u Crvenu zvezdu iz Bamberga kao veliko pojačanje i jedan od najboljih šutera Bundeslige. Međutim, u Zvezdi nije opravdao očekivanja i ubrzo je sa etiketom promašaja prosleđen u Trabzon, da bio uoči sezone potpisao za Telekom Bon. Očigledno da mu u Nemačkoj odgovara...

On je večeras u brzom šutiranju torjki za minut pogodio 20 hitaca van linije 6,75 od mogućih 25 i sakupio je 24 poena jer je u četiri od pet navrata ubacio „šarenu loptu“ koja nosi dva poena. Pogledajte...

LIVE: Ladies and Gentleman, ihr Dreier-König: @RyT5 ist der Champ, gekrönt in seinem Wohnzimmer! #ALLSTARDay pic.twitter.com/V8b6i7p3cS

Održano je i takmičenje u zakucavanjima, a pobedio je Brajan Batler koji se takmičio u dresu Vinsa Kartera iz Toronta, a izveo je i neka slična zakucavanja onima kojima je legendarni Amerikanac izvodio dok je igrao za Reptorse. Uživajte...

LIVE: Vinsanity is in the building! Brian Butler macht auf Vince Carter und zieht ins Finale ein! #ALLSTARDay pic.twitter.com/MXQbxv6plm