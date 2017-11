Zvezdin trominutni tornado u Zadru (VIDEO)

Bjelica, Lazić i Ročesti probudili crveno-bele posle slabog izdanja u prvom poluvremenu u Dalmaciji

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Zadar sa 88:76 u poslednjoj utakmici devetog kola Jadranske lige i nastavili poteru za liderom, ekipom Budućnosti iz Podgorice.

Loše prvo i dobro drugo poluvreme obeležili su večerašnji nastup prvaka Jadrana i Srbije. Ipak, na vreme je proradio šut crveno-belih, tako da nije bilo mesta nikakvom iznenađenju. Milko Bjelica je postigao 20 poena, Tejlor Ročesti 14, a Branko Lazić 10.

Na žalost, ni ovaj meč u hali Krešimir Ćosić nije mogao da prođe bez vređanja sa tribina i to na nacionalnoj osnovi.

Delovali su gosti prilično malokrvno i istrošeno, ali su onda Branko Lazić i Milko Bjelica probudili celu ekipu i poveli Zvezdu ka ubedljivoj pobedi. Naime, njih dvojica su za nešto više od tri minuta kreirali seriju od 17:0 kojom su Beograđani došli do prednost od 61:49.

Lazić je energijom u odbrani potpuno poremetio Zadrane, a sve je začinio sa nekoliko važnih pogodaka sa distance, dok je Milko Bjelica potvrdio da ove sezone trojke ubacuje kao od šale.

Nakon pomenute serije crveno-beli se više nisu osvrtali, njihova prednost je rasla kao i samopouzdanje u svim elementima igre. A kada je počeo da pogađa i Tejlor Ročesti, sve dileme su bile otklonjene.

Imao je doduše domaćin jedan obećavajući nalet sredinom poslednje deonice, kada je prišao na minus osam (78:70), ali je to više bila posledica opuštanja Zvezde i individualnih grešaka.

Naravno, duel sa Zadrom nije pravi reper dometa Zvezdine ekipe, već bi to mogao da bude naredni meč koji crveno-beli igraju u četvrtak protiv Baskonije u Evroligi.

Zvezda je loše ušla u utakmicu u Zadru. Moguće da je to delimično i posledica umora zbog napornog puta iz Pireja, preko Istanbula do Zadra, ali to svakako ne može da bude opravdanje.

A Zadrani su bili svakako bili i dodatno motivisani zbog prošlosezonskog debakla u ovoj hali kada je Zvezda spakovala čak 103 poena.

Domaća ekipa je vodila maltene od prvog sudijskog zvižduka, a crveno-beli su tek u finišu na trenutak uspeli da preokrenu i uđu u rezultatski plus. Nije to, međutim, predugo trajalo.

Košarkaši Zvezde u prvom poluvremenu nisu bili šuterski raspoloženi, a Šime Špralja i Preston Nouls su to znali da iskoriste pa je domaćin imao po pet, šest poena prednosti.

Ipak, situacija se potpuno okrenula u trećoj četvrtini kada je šampiona Jadrana konačno zaigrao onako kako se očekuje pogotovo u odbrani.

ABA LIGA - 9. KOLO

Petak:

FMP - Mega Bemaks 96:88

/Čović 22 - Sinovec 22/

Subota:

Partizan - Olimpija 77:78

/Gavrilović 17 - Špan 20/

Cedevita - Mornar 99:74

/Musa 35 - Rejli Ros 17/

Nedelja

Igokea - Cibona 64:57

/Jevtović 12 - Žorić 21/

MZT - Budućnost 71:93

/Mavra 14 - Ivanović 14/

Ponedeljak:

Zadar - Crvena zvezda 76:88

/Nouls 17 - Bjelica 20/

(FOTO: ABA/Zadar/Zvonko Kucelin)