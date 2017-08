Zvezdina carska noć: Milojević sprema nešto sasvim drugačije...

Moguće je da će trener crveno-belih u večerašnjem susretu sa Krasnodarom (21, RTS I Arena) primeniti formaciju sa lažnim napadačem. Nešto sasvim novo kada je u pitanju srpski vicešampion

Veličina slova A A A

"Crvena zvezda! To je nalet, to je juriš, to je lopta u mreži", vikao je legendarni komentator Nacionalne televizije Zvonko Mihajloski sada već davnog septembra 1996. godine dok je nemački Kajzerslautern prolazio na punoj Marakani kroz crveno-beli mlin.

Nije citat s početka teksta izabran nasumično i još manje slučajno. Čeka najtrofejniji srpski klub grupnu fazu UEFA takmičenja skoro punih deset godina, a carsku pobedu u revanšu više nego duplo... Uz sve poštovanje Dinama iz Tbilisija, kluba pod čijim kopačkama je nekada cvileo kompletan fudbalski poredak Sovjetskog Saveza, Krasnodar je ono nešto je potrebno Zvezdi da bi se vinula na nebo Starog kontinenta.

Poslednja vest: Rodić igra!

Taj carski revanš čeka se od carskog kluba (Kajzerslauten bu slobodnom prevodu znači nešto tako)... Tačno je da navijači Crvene zvezde ponekad žive u paralelnom svetu zasnovanom na istorijskim činjenicama i mitovima, ali... Ovo je dan kada je sve dozvoljeno, kada treba verovati i u magiju Marakane koja u drugoj utakmici odavno nikoga nije progutala. Posebno, ne ekipe od klase. Izvukao se Ekeren, izvukao se Dinamo Kijev, izvukao se Lacio, Milan je trijumfovao na kvalitet, izvukao se na posletku i Ludogorec... Svi ti šamari i šamarčići imali su kratkotrajno dejstvo na armiju navijača. Videlo se to i po slikama okolo Autokomande u danima pre revanša sa Krasnodarom. Ponovo se pričalo o fudbalu, o utakmici koja kao da je stvorena da se iznivelišu neke stvari iz prološti. O trenutku ravnoteže koji je zakucao na vrata Marakane.

ZVEZDA - TIM ZA KRASNODAR: Rizik zvani Frimpong! Noć kada šašavo dete mora da postane muškarac

Jedna misao (ili pitanje) konstantna je kada se povede reč o revanšu između Crvene zvezde i bogatog ruskog kluba:

"Jaki su! Ali kad ako ne sad?", govore navijači Crvene zvezde.

Sigurni smo da je sve to čuo i evidentirao Zvezdin kormilar Vladan Milojević. Pokušao je da stiša nalet pomalo i prevelike euforije rečima da će se igrati fudbal na stadionu Crvene zvezde i posle Krasnodara... Tačno, ali isto tako je tačno da je tim činom šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević uzeo peškir i počeo da hladi vruće glave.

Pune tribine i huk Delija mogu da pomognu - ali ne mogu da savladaju golmana Krasnodara.

Pune tribine i huk Delija mogu da ubrizgaju adrenalin - ali ne mogu da zaustave supersoničnog Vandersona.

Pune tribine mogu svašta - ali samo ako tim Vladana Milojevića bude odigrao jedan od najboljih mečeva u poslednjih 20 godina.

MOZZART KVOTE: CRVENA ZVEZDA - KRASNODAR

To je osnova optimizma i to je činjenica!

Da pojednostavimo: igrači Crvene zvezde moraju da budu hrabri, ali nikako euforični. Kao ona generacija Vladimira Petrovića iz 1996.godine koja je slistila Kajzer... Nije bilo populizma, nije bilo bacanja svih karata na sto, niti se krenulo bezglavo u napad, ali je bilo plana. Tada je neko predosetio da će Zvezdin trenutak doći i da će se na nebu roditi Dejan Stanković... Gledajući njegove nastupe na zvaničnim konferencijama, ali i dela u prethodnih dva meseca, Vladan Milojević deluje kao čovek koji je sa najvišom mogućom ocenom položio taj važan razred. Sigurni smo da je skenirao sve vrline Krasnodara i da neće izaći na teren bez plana, da na "o-ruk" sistem stigne do Lige Evrope. Improvizacija je skupo koštala Crvenu zvezdu u brojnim crnim revanšima. Jer koliko god tlo podrhtavalo u Beogradu, o konačnom pobedniku pitaće se i Krasnodar. I tu je negde suština...

Nećemo o pojedinačnim kvalitetima i igri jedan na jedan! Zvezda samo mora da ima plan igre. Kao protiv Sparte, kada se iz furioznih napada koji su rezultirali golom povukla u pozicionu odbranu. Kao i u revanšu protiv istog tima u Pragu kada se tražio Boaći.

KO ĆE BITI LAŽNI ŠPIC?

Deluje, bar prema poslednjim informacijama iz Ljutice Bogdana, da je Vladan Milojević spremio nešto sasvim drugačije i novo, nešto što Rusi ne očekuju. Izostanci Branka Jovičića i Damijana le Taleka naterali su ga na ozbiljna razmišljanja... Delovalo je da je jedino prirodno rešenje Marko Gobeljić. Tako je mislila javnost, tako su mislili i svi hroničari zvezdininih dešavanja. Međutim, i pored drugačijih najava nemojte da se iznenadite ako vidite nešto ofanzivniju postavu srpskog vicešampiona. A to znači da bi jedini na poziciji zadnjeg veznog mogao da zaigra Mičel Donald. Ispred bi bio Kanga, dok bi iza Boaćija mogla da deluje trojka Srnić, Milić i Nemanja Radonjić.

Neko od pomenute trojice imaće ulogu lažnog napadača. Nešto što do sada nismo videli u sistemu Vladana Milojevića. Na prvi pogled hrabro i vrlo ofanzivno, ali i vrlo brzo. Reklo se da je Zvezin strateg birao ekipu baš prema toj karakteristici kako bi mogao da stigne supersonične Ruse. Videćemo kako će sve to izgledati na terenu.

Samo je bitno da igrači Crvene zvezde na terenu ne izgledaju kao ovce bez pastira. Da u svakom trenutku imaju plan igre i da ga se strogo pridržavaju. Kako nekad, tako i večeras. Samo u tom slučaju će se i dalje ponavljati ona rečenica sa početka teksta:

"Crvena zvezda! To je nalet, to je juriš, to je lopta u mreži."

(Foto Star Sport, crvenazvezdafk.com)