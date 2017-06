Zvezdina overa finala i muka zbog plejmejkera

Crveno-beli otišli u finale, ali "navukli" brigu zbog Stefana Jovića i Nejta Voltersa

Red slavlja, pa dva reda brige. Tako se, u najkraćim crtama, može opisati Zvezdino putovanje u Sremsku Mitrovicu, gde je overila mesto u finalu MOZZART Superlige drugom uzastopnom pobedom nad Mega Leksom rezultatom 84:75, ali i došla u opasnost da izgubi dvojicu plejmejkera - Stefana Jovića i Nejta Voltersa.

Veliki problem navukao se u svlačionicu vladajućeg šampiona Jadrana. Jer, tokom treće deonice Volters se požalio na povredu, da bi nedugo zatim i Jović zaradio novu povredu i to u igri bez kontakta. Mada nema zvanične potvrde, deluje da je stradao list desne noge...

Nova povreda Stefana Jovića (VIDEO)

Crvena zvezda je ponovo utakmicu dobila na iskustvo i mirniju glavu u trenucima kada se rezultat lomio. Čak i kada je Mega uspela da napadne i povrati se iz velikog minusa, crveno-belima nisu se zatresle ruke. Marko Gudurić i Čarls Dženkins potrudili su se da finiš utakmice protekne u znaku Crvene zvezde, ujedno učinili da Megino napadačka oružja u vidu šuta i brzih akcija ne budu toliko efektivna. Ipak, domaćin je pružio toliko jak otpor da je trener Dejan Radonjić bio "primoran" da ponovo iz rukava izvuče džokera u liku raspoloženog Diona Tompsona. Takođe, odlučio se i za to da minutažu raspodeli na ceo tim i pojedinim igračima "spusti" vreme na terenu, poput Kuzmića (sedam minuta), Simonovića (osam minuta), Bjelice (četrnaest minuta)...

Mega nije imala šta da izgubi u ovom meču, tako su se i postavili učenici Dejana Milojevića. Uprkos dobrom šuterskom početku, igračima mladog tima iz Sremske Mitrovice kao da su se ukočile ruke u nastavku. Trebalo im je vremena da probiju psihičku barijeru u glavi, opuste se i odigraju košarku na nivou polufinalne serije. Gotovo celo poluvreme. To je Crvena zvezda iskoristila da probije Meginu barijeru i napadne je tamo gde je najslabija - u reketu. Ređali su se pogoci Luke Mitrovića, Ognjena Kuzmića, Diona Tompsona... A Mega bez Alfe Kabe i Save Lešića nije mogla mnogo. Predrag Samardžiski je ulagao maksimalni trud, ali nije mogao protiv daleko svežijih i brojčano jačih rivala.

Kraj prvog i početak drugog poluvremena doneo je novi Zvezdin uspon, koji je doveo do toga da crveno-beli lako i brzo stignu do prednosti od čak 15 poena (58:43). Međutim, umesto da zada završni udarac i odlepi se do nedostižne prednosti, Milojevićevi puleni uspeli su da se trgnu i krenu u strašnu ofanzivu.

Na pet uzastopnih koševa Ognjena Jaramaza nadovezao se Nikola Rebić s istim učinkom, da bi Kostja Mušidi i Rebić trojkama potpuno razbili Zvezdinu koncepciju i došli do prvog vođstva na meču (59:58). To je unelo neku novu dinamiku u meč i nateralo Dejana Radonjića da promeša karte. Branko Lazić je prekinuo veliku ofanzivu rivala trojkom iz ugla, što je samo bio početak „psihičkih igara“ samom parketu sve do kraja utakmice.

Doduše, Radonjić je morao da kombinuje prvo bez Nejta Voltersa, koji se požalio na povredu, da bi nedugo zatim i Stefan Jović osetio bol i otišao na klupu. Obojica se više nisu vraćali na teren, pa su uloge organizatora igre preuzeli Marko Gudurić i Čarls Dženkins. Upravo su njih dvojica i bili vinovnici Zvezdine pobede, ali i oni koju su održavali Zvezdinu prednost na jednocifrenoj, ali opet nedostižnoj distanci.

Verovatno i ključni trenutak na meču bila je trojka Marka Gudurića za 74:68 na sedam minuta pre završnog zvuka sirene čime je, činilo se, slomio duh rivalu. A tako je i bilo.

Na kraju Crvenu zvezdu do pobede vodio je Dion Tompson sa 15 poena i šest skokova, Čarls Dženkins imao je 14, a Ognjen Kuzmić 10 poena. Kod Mege Ognjen Jaramaz skupio je 14, Radoslav Spasojević 13, a Nikola Rebić 12 poena, uz još pet skokova i četiri asistencije.

MEGA LEKS - CRVENA ZVEZDA 75:84

/26:28, 13:19, 27:20, 9:17/

Dvorana: Pinki, Sremska Mitrovica

Gledalaca: oko 1.800

Sudije: Jovčić, Nešković, Jevtović

MEGA LEKS: Mušidi 9, Rebić 12, Čarapić 2, Jaramaz 14, Spasojević 13, Musić -, Čančar -, Simeunović 9, Novak 8, Kapetanović, Samardžiski 8.

CRVENA ZVEZDA: Volters, Tompson 15, Dangubić 6, Mitrović 9, Lazić 7, Dobrić -, Simonović -, Dženkins 14, Gudurić 7, Jović 7, Kuzmić 10, Bjelica 9.

