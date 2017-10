Zvezdina pobeda u Kelnu je lažna! Narod nije uz ovu reprezentaciju...

Radomir Antić o aktuelnoj situaciji u srpskom fudbalu i poslednjim uspesima na klupskom i reprezentativnom planu...

Jedan od najcenjenijih srpskih stručnjaka Radomir Antić uporedio je u intrevjuu za Blic reprezentaciju koju je on odveo na Svetsko prvenstvo 2010. i ovu aktuelnu koju je u Rusiju odveo Slavoljub Muslin i konstatovao da se radi o dva potpuno različita stila. Nekadašnji trener Reala, Barselone i Atletika kaže da sada narod nije uz nacionalni tim i da je to najveći problem. Takođe, njegova izjava da pobeda Crvene zvezde u Kelnu lažna mogla bi da izazove dosta bure u domaćoj javnosti...

"Trenutno je najbitnije da smo otišli na Mundijal, posle tri velika takmičenja koja smo propustili... sada treba da se izvede analiza, jer u kvalifikacijama nije sve bilo perfektno. To je u interesu naše budućnosti, kako bi bila još bolja. Mnogo se govori o sistemu igre koji mora da bude prilagođen onome što nudi ekipa, a ne obrnuto. I nije u pitanju samo Sergej Milinković Savić. Očigledno je da su naši momci malo izgubili samopouzdanje u poslednje dve utakmice. To je bilo vodiljivo u duelu sa Gruzijom".

A sada o tim razlikama, 2009. vs 2017...

"Kada smo otišli na Svetsko prvenstvo 2010. to je bila velika stvar, ali još je važnije bilo ponašanje naroda i puna Marakana na poslednjem meču protiv Rumunije. Kada sam uzimao nacionalni tim objasnio sam da Srbin ne može da prihvati da je inferioran u odnosu na bilo koga. Ta činjenica mi je pomogla da odlučim na koji način ćemo da igramo. Narod je prihvatio poruku i bio uz ekipu. Čini mi se da je sada nekako drugačije"...

Antić redovno napominje kako je zabrinu za budućnost srpskog fudbala, pogotovo srpskog. Da li ga demantuju Crvena zvezde i Partizan plasmanom u grupnu fazu Lige Evrope?

"Evropa nam pored novca nudi i način ponašanja. Ambijent u kom igra Atletiko nemoguć je u Srbiji. Delije su, recimo, palile baklje na poluvremenu protiv Dinama iz Vranja, a toga u Španiji nema. Crveno-beli jesu došli do rezultata protiv Kelna, ali on je lažan. Nije bilo dominacije. Nije samo poenta da se prođe, već da se Evropa iskoristi da se donese neka nova kultura, disciplina. Evo, Partizan... U revanšu treba da igra protiv Skenderbegau Humskoj. Nadam se da će sve lepo da prođe. I dalje sam zabrinut za srpski fudbal koji ima problem i toga moramo da budemo svesni. Rezultati sada stoje, samo se postavlja pitanje šta uraditi i pretvoriti ih u bolju atmosferu", poručio je Antić.

