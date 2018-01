Zvezdina poruka Sparti: Dajte 1.000.000 evra i dogovorite se sa Kangom

Gabonac stigao u Beograd

Veličina slova A A A

Vreme raspleta za Gelora Kangu! Kako je i dogovoreno, posle produženog odmora, reprezentativac Gabona se pojavio u Beogradu gde je odmah podvrgnut medicinskim pregledima. Međutim, to ne znači da će se sigurno naći u avionu za Kipar, koji će u nedelju prevesti fudbalere Crvene zvezde na prvi deo priprema.

Sparta i Kanga - blizu je! Zvezdi 800.000 evra

Čelnici Crvene zvezde i predstavnici Sparte u petak veče imali su sastanak koji je mogao da izrodi selidbu tamnoputog plejmejkera u glavni grad Češke. Stavovi su približeni, ali posao nije zaključen. Odgovorni sa Marakane za slobodu Gelora Kange, kome ugovor ističe za šest meseci, traže tačno 1.000.000 evra. Sparta je spremna da izdvoji 800.000 hiljada.

Ipak , razlika u ponudi i potraži nije velika i ne bi bilo iznenađenje da se dva pronađu kompromis. Međutim, o ponudi Sparte tek treba da se izjasni jedan od najboljih igrača Zvezde u jesenjoj polusezoni.

Predstavnici crveno-belih su upravo to stavili do znanja kolegama iz Praga, tačnije poručili im da pokušaju da se dogovore sa iskusnim vezistom... To bi bio veliki korak ka konačnom transferu, obzirom da se Kanga nalazi u sjajnoj poziciji. Za šest meseci mu ističe ugovor sa srpskim vicešampionomi tada će kao slobodan agent moći da bira ponude.

Istina, Sparta iz Praga u Kangi vidi ozbiljno pojačanje i deo novog projekta. Sigurno se sećaju dvomeča iz kvalifikacija za Ligu Evrope koji je Kanga odigrao gotovo perfektno.



(Foto Star Sport)