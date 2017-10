Zvezdina prva bitka u Evroligi: Lokacija - Zelena šuma

Crveno-beli kompletni, Di Bost pod znakom pitanja za Žalgiris

U prvom kolu sezone 2017/2018 Zvezda će gostovati bivšem prvaku Evrope - Žalgirisu od 19 časova. Ovo će biti tek četvrta zvanična utakmica crveno-belih pod vođstvom Dušana Alimpijevića, tako da “novi” tim Zvezde praktično kreće da piše istoriju iz Zelene šume.

Prošla sezona se vodi kao jedna od najuspešnijih u istoriji kluba u Evroligi, tako da će biti teško očekivati da crveno-beli ponove onakve partije. Za tako nešto, sa 11 novih igrača u timu, biće potrebno dosta vremena.

Bilo je jasno i u mečevima ABA lige da Zvezdu nedostaje uigranosti, postoje stvari na kojima mora da se radi poput defanzivnog skoka i odbrane pika, a Žalgiris će donekle biti protivnik po meri jer se radi o ekipi koja se stavlja “u isti rang” sa Zvezdom, nema izrazito jake centre pa možemo da očekujemo brz i atraktivan “basket”.

Crveno-beli su dobro startovali u ABA ligi, ostvarili mini cilj od 3-0 na Jadranu i sada sa optimizmom čekaju prvi duel u Evropi. Zvezdi će svakako mnogo značiti to što zna da je Žalgiris pobediv u gostima, a to je Zvezda pokazala prošle sezone kada je potpuno razmontirala Zelenu šumu u gostima i to s 77:61 na Badnje veče 2017. godine. Taj duel može da bude pokazatelj kako Zvezda treba da igra.

U duelima Žalgirisa i Zvezde u poslednje vreme bolje prolaze ekipe koje igraju u gostima. Tako je bilo na tri od poslednje četiri utakmice tako da i to može da bude nešto što će ići naruku Beograđanima.

Alimpijević naravno može da bude zadovoljan učinjenim do sada, ali ima tu još dosta mesta za napredak u igri. Problem je skok u odbrani, igra u reketu i odbrana pika, ali dobra stvar je što se tim kompletirao kao i što neki igrači poput Stefana Jankovića imaju rast forme.

Dobra vest za navijače Zvezde je činjenica da je Zvezda otputovala kompletna na ovo gostovanje. Branko Lazić, Nemanja Dangubić i Džejms Feldin su imali manje probleme sa povredama, ali će biti spremni za ovaj izazov.

„Težak meč je pred nama, Žalgiris je odličan tim, imaju odličnu atmosferu u svojoj Areni, predstavljaju zemlju koja voli košarku. Međutim, idemo tamo da probamo da napravimo iznenađenje, da dobijemo, i tako iskoristimo šansu ukolio se ona ukaže. Time bi na pravi način otvorili i ovo drugo takmičenje u sezoni, nakon ABA lige", rekao je Branko Lazić pred ovaj susret.

Jedan od iskusnijih igrača u timu ove sezone je Milko Bjelica. Alimpijević ga koristi na poziciji “četiri” i Milko za sada ima važnu ulogu u igri Zvezde.

Koliko je iskusan govori činjenica da je bio saigrač sa trenerom Žalgirisa u Lijetuvos Ritasu tokom sezone 2010/2011.

„I Žalgiris kao i naš tim, ulazi u ovu sezonu ulazi u promenjenom sastavu, što ne znači da će biti lošiji. Čeka nas jaka utakmica, izuzetno teško gostovanje, možda i najteže, ne računajući prve dve-tri ekipe Evrolige.Tu je i težak put do tamo, ali dobro, svesni smo svega toga što nas čeka, spremali smo se protekla dva i po meseca za ove stvari, i ne bi trebalo da bude iznenađenja...", rekao je Bjelica.

Žalgiris je ovog leta uradio najveći posao sa zadržavanjem Šarunasa Jasikevičijusa koji je ostao u klubu uprkos velikim ponudama, ali mu je plata duplirana.

Sastav je izmenjen, otišli su igrači poput Lea Vestermana, Augusta Lime, Lukasa Lekavičijusa, Roberta Javtokasa (kraj karijere), Broka Motuma... Tu su sada naš Vasilije Micić, Akesel Tupan, Brendon Dejvis, De Bost, Eron Vajt. Izmenjen tim, ali verovatno sa istim stilom igre - dosta šuteva sa distance, pik en rola, tranzicije. U meču u domaćem šampionatu Žalgiris je dobio Lijetuvos Ritas u velikom derbiju s 70:67 tako da u dobrom raspoloženju čeka Zvezdu u svojoj velelepnoj Žalgirio areni.

Radi se o klubu koji poseduje vrhunske uslove, dovoljno je samo reći da je jedan od retkih koji će imati privatni avion, što dovoljno govori o ambicijama kluba.

Budžet Žalgirisa za ovu sezonu je 8.500.000 evra!

Zanimljivo, među sudijama na ovom duelu će se naći i jedna dama - Ana Panter. Pored nje će pravdu deliti i Elijas Koromilas i Matej Boltauzer.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak:

CSKA Moskva - Olimpija Milano 93:84

/Higins 21 - Gaudlok 17/

Anadolu Efes - Real Madrid 74:88

/Mekolum 26 - Dončić 27/

Bamberg - Makabi Tel Aviv 71:88

/Zizis 16 - Džekson 27/

Olimpijakos - Baskonija 75:64

/Printezis 17 - Šengelija 13/

Unikaha - Fenerbahče 68:67

/Šermadini 12 - Slukas 15/

Petak:

19.00: (1,45) Žalgiris (15,00) Crvena zvezda (3,05)

19.00: (1,70) Himki (14,5) Valensija (2,30)

21.00: (1,45) Barselona (15,00) Panatinaikos (3,05)