Zvezdina rutina, Pešićev rafal i ovacije za Jovičića (VIDEO)

Crveno-beli ubedljivi protiv Radnika iz Surdulice na stadionu Rajko Mitić - 5:0

Ako Vladan Milojević nešto nije dozvolio od trenutka kada je preuzeo Crvenu zvezdu to je bila podela igrača unutar svlačionice na standardne prvotimce i rezerviste. One sa manjom minutažom konstantno je uveravao da je njihova uloga u timu izuzetno važna i da svaku ukazanu priliku moraju da iskoriste na pravi način. To su uradili protiv Radnika iz Surdulice na stadionu Rajko Mitić, gde su maksimalno odmenili Kangu, Boaćija, Donalda i Stojkovića, na ubedljiv način stigli do tri vredna boda i održali bodovnu razliku u odnosu na večitog rivala – 5:0 (2:0).

Bilo je to još jedno blistavo veče Aleksandra Pešića, koji je na velike muke stavljao odbranu Surduličana, postigao het-trik, asistirao kod prvog, ali i tresao okvir gostujućeg gola. Izuzetno nadahnuti bili su i Marko Gobeljić i Luka Adžić, a najvažniji trenutak za sve prisutne na našem najvećem stadionu bio je ulazak u igru oporavljenog miljenika Zvezdine publikle Branka Jovičića, koji je zaigrao u takmičarskoj utakmici posle tri i po meseca pauze zbog preloma metatarzalne kosti, a onda u poslednjem minutu utakmice iz jedanaesterca postavio konačan rezultat.

Zvezda je rutinski stigla do 17 pobede u ovoj sezoni, ali daleko od toga da je Radnik bio u potpunosti inferioran na večerašnjem meču. Naprotiv, Surduličani su u prvom poluvremenu i te kako pokušavali da ugroze gol domaćih, ali su ih ipak sasekli golovi pravovremeni golovi Beograđana. Prvi je bio prvenac i to vrlo emotivan Marka Gobeljića u dresu Crvene zvezde. Tada je Milojevićevog džokera sa golom spojio upravo Pešić, koji je pogotkom u završnici prvog poluvremena i definitivno razrešio dilemu po pitanju pobednika na ovoj utakmici.

Crveno-beli su u drugom poluvremenu stavili loptu pod ključ. A tome su dodatno doprineli Mičel Donald i Branko Jovičić. Nekadašnji igrač ruskog Amkara na teren je zagazio u 68. minutu uz ogromne ovacije domaće publike.

Kompletan utisak Zvezdinog slavlja, ali i Pešićeve fudbalske kompozicije na večerašnjoj utakmici, ne bi bio potun da rođeni Nišlija nije napravio odličnu minijaturu u završnici meča. Tada je pokazao raznovrsnost u svojoj igri. Nakon gola glavom u zaršnici prvog poluvremena, pogodio je levom, a onda i desnom nogom, čime je došao do cifre od 15 postignutih golova u dosadašnjem toku sezone i ponovo na listi strelaca prestigao Milana Pavkova.

Milojevićev tim nema vremena za predah. Već u nedelju sledi gostovanje Bačkoj u nedelju, a onda i najvažniji meč jesenjeg dela sezone protiv Kelna u Beogradu (četvrtak 21.05).

CRVENA ZVEZDA - RADNIK 5:0

/Gobeljić 10, Pešić 45+1, 71, 77, Jovičić 90+1pen/

Beograd. Stadion: Rajko Mitić.

Sudija: Srđan Jovanović.

Crvena zvezda: Borjan - Gobeljić, Savić, Frimpong, Rodić - Račić (od 68. Jovičić), Milijaš - Milić (od 61. Donald), Srnić, Adžić (od 76. Stojković) - Pešić. Klupa: Supić, Jovičić, Kanga, Boaći, Babić, Donald, Stojković.

Radnik: Vasiljević, Mladenović, Bulatović, Stanković (od 69. Zulfiji), Kermah, Radović (od 69. Podunavac), Pavlović, Gojković, Pejčić, Žakula (od 78. Mirosavljević). Klupa: Čančarević, Milovanović, Purović, Mirosavljević, Zulfiji, Podunavac, Mijić.

