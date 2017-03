Zvezdina tri dobitka - Budućnost protivnik u polufinalu, rekord ABA lige i povratak Jovića!

Parovi polufinala na Jadranu: Zvezda - Budućnost, Cedevita - Partizan

Došli smo do kraja ligaškog dela ABA lige! Crvena zvezda savladala je Budućnost u poslednjoj utakmici s 82:66 i tako sebi obezbedila da joj protivnik u polufinalu bude upravo Budućnost. To takođe znači da će drugi par činiti Cedevita i Partizan. Crveno-beli i Sokići imaće prednost domaćeg terena,a igra se do dve pobede.

Zvezda je ovom pobedom došla do 25. trijumfa u ABA ligi u ligaškom delu što je rekord otkada se igra ovo takmičenje (do sada su rekord sa 24 pobedei dva poraza držali Partizan, Makabi i sama Zvezda).

Treći dobitak za Zvezdu iz ovog meča je povratak Stefana Jovića na parket što je svakako veliki podstrek i pojačanje timu što za samu završnicu ABA lige što u borbama koje slede za plasman u TOP 8 Evrolige. Igrao je i Luka Mitrović (prilično dobro) koji se žalio na povredu posle meča protiv Reala u Madridu.

Bila je ovo utakmica u kojoj bi crveno-beli eventualnim porazom od Đetića otišli na Partizan u polufinalu Jadrana, ali to se nije dogodilo. Tim Dejana Radonjića je pre svega dobrim šutem za tri poena te dobrom igrom Čarlsa Dženkinsa, Luke Mitrovića i Ognjena Kuzmića uspeo prvo da drži na rastojanju raspoložene Podgoričane, a potom u drugom poluvremenu i da ih “prelomi” i, ispostavilo se, ubedljivo pobedi.

Na startu meča videli smo dobro šutersko otvaranje oba rivala, a blagu inicijativu imala je Budućnost koja je pored šuta dobro branila svoj koš i videlo se da su Đetići ušli u ovu utakmicu rasterećeno i hladne glave. Ipak, Dženkins je brzo proradio i doveo meč u egal, a sve vreme trajao je trojkaški obračun.

Nisu se libili igrači oba tima da šutiraju i na početku napada, bilo je i neuspešnih taktičkih zamisli kao što je ostavljanje Mitrovića na trojci, a Zvezda je imala probleme u organizaciji napada kada se na parketu nalazio Volters.

Zato je Dženkins ponovo preuzimao plejmejkersku štafetu od Voltersa i rovitog Jovića i bio pokretačka snaga crveno-belih. Pomagao mu je Gudurić. Protivtežu im je pravio Gordić koji je igrao veoma nadahnuto u prvom poluvremenu. Ali, Zvezda je pored neverovatnog Dženkinsa (17 poena za 20 minuta) imala i Kuzmića i dobar šut za tri (9/11) pa je otišla na odmor sa pet razlike - 50:45.

Bilo je to fantastično prvo poluvreme sa dosta lepih poteza sa obe strane.

Posle povratka na parket u drugih 20 minuta se nije mnogo toga promenilo. Popularni Đenka je nastavio da teroriše protivnika i odigrao jednu od boljih utakmica u crveno-belom, Kuzmić pratio koliko je mogao, Mitrović pomagao u svim segmentima, a Budućnost počela da posustaje. Prednost domaćeg tima u trećoj deonici kretao se tu oko 10 razlike pre svega zbog serije loših napada domaćeg tima i dosta izgubljenih lopti.

Veliko akumulirano iskustvo u Evroligi koje je ove sezone strpljivo skupljala Zvezda izašlo je na površinu u poslednjoj deonici gde gosti praktično nisu imali pravu šansu da dođu do bilo kakvog preokreta. Kada god bi pripretili, stigao bi ekspresan odgovor od Zvezde u vidu trojke ili dobrog prodora.

Uspešno odrađen posao crveno-belih.

Spremite se za završnicu ABA lige. Biće uzbudljivo!

ABA LIGA, 26. KOLO: Crvena zvezda - Budućnost 82:66 (27:22, 23:23, 16:14, 16:7)

Dvorana: Pionir, 2.500

Sudije: Belošević, Majkić, Radojković

CRVENA ZVEZDA: Volters 4, Tompson 4, Dangubić 5, Mitrović 13p, 5sk, 7as, Lazić 5, Dobrić, Simonović 2, Dženkins 21p,3sk, 5as, Gudurić 9, Jović 5p, 4as, Kuzmić 14, Bjelica

BUDUĆNOST: Rejnolds 5p. 5as, Vilijams 14p, 5as, Šehović (Suad) 6, Subotić 2, Šehović (Sead), Gordić 10p, Ilić 2, Savović 9, Klasen 5, Nikolić 6, Popović 6, Vranješ 1

POLUFINALE ABA LIGE:

Prvi mečevi:

Od 18. do 20. marta

Drugi mečevi:

Od 25. do 27. marta

Eventualni treći mečevi

Od 1. do 3. aprila

Sistem odigravanja polufinala je (1-1-1), gde prvi i drugi tim na tabeli imaju prednost domaćeg terena.

FINALE - od 10. do 16. aprila

(FOTO: Star Sport)