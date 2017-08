Jovičić 10 nedelja van terena, Zvezdine ideje Ignjovski, Mićko i Zdjelar!

Zvezdan Terzić potvrdio

Crveno-beli deo javnosti u očaju zbog povrede Branka Jovičića uoči evropskih izazova protiv Krasnodara, pa i prvog večitog derbija u novoj sezoni. Spekulisala je javnost da li će trener Vladan Milojević vratiti Damijana Le Taleka u vezu, možda pružiti veću šansu Urošu Račiću, ali vrlo lako bi moglo da se desi da mu uprava pruži značajnu pomoć u rešavanju problema.

Prema rečima generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića trojica su kandidata da zamene Jovičića, pod uslovom da klub uspe u svojoj nameri da u srpski fudbal vrati trojicu bivših reprezentativaca: Aleksandra Agnjovskog, Srđana Mijailovića ili Sašu Zdjelara.

"Celu noć smo sedeli Milojević, Mrkela i ja. Imamo trojicu potencijalnih pojačanja iz inostranstva. Svi su sa našim pasošem. Stupili smo u kontakt sa njima i njihovim agentima. Evo reći ću vam, to su Aca Ignjovski, Mićko Mijailović i Saša Zdjelar iz Olimpijakosa. To vam je to. Moramo da srede ujutru to da rešimo, ili nekim rokadama da dođemo do rešenja. Opcija je da ih dovedemo na pozajmicu sa pravom otkupa”, kategorički će Terzić.

Podsećamo, Jovičić se povredio u nedeljnoj pobedi protiv Čukaričkog (3:0) kada ga je Nikola Drinčić neoprezno podigao sa terena. Terzić ipak ne krivi Drinčića, ali ne razume kako to da Milorad Mažić nije svirao ni faul.

"Ovo mi je najteže izvojevana pobeda iako sam tri godine ovde Brutalno je reći, ali da sam mogao da biram ko će da se povredi poslednji bi bio Jovičić. On je bio turbina ovog tima. Jutros smo organizovali konzilijum vrhunskih ortopeda. Zahvaljujem se ovim putem i ministru Lončaru. Videlo se da je pukla Džonsonova kost u metatarzalnom delu . Pauza neće biti pet, nego deset sedmica. Videćemo sutra hoće li biti operacija. On je verovatno izgubljen za jesenji deo sezone. Videli ste svi kakav je to bio start. Neka nadleženi organi objasne kako nije sankcionisan ni faulom. Sad je najmanje bitno kako i koliko je kažnjen igrač koji je startovao nad Jovičićem. Važno mi je da se oporavi. Povredio ga je Drinčić, ali to nije ni bitno".

