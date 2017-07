Zvezdini direktori: Biće ovo fenomenalan tim! Kanga i Donald mogu da idu, ali ćemo takve teško naći

Pohvale za Vladana Milojevića i za trojicu debitanata

Zvezda sija! Poželele su Delije da se „vrate slavni dani prošlosti“ i ako bi se zaključci donosili na osnovu igre i rezultata protiv Sparte čini se da su crveno-beli na dobrom putu.

Dva gola viška, pritom sačuvana mirna mreža, daju navijačima Crvene zvezde dovoljno razloga za optimizam da ekipa Vladana Milojevića za šest dana u Pragu može da overi plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope.

A, posle - ko zna...

„Ovo je prava Crvena zvezda, moćna i evropska. Napravićemo moćan tim, samo nam je potrebno vreme. Biće ovo fenomenalno“, reči su Zvezdana Terzića, generalnog direktora kluba iz Ljutice Bogdana, u izjavi Sportskom žurnalu, posle 2:0 u sudaru sa češkim predstavnikom.

Prvi meč trećeg eliminacionog kola na putu do drugog po vrednosti UEFA takmičenja oduševio je i drugog Zvezdinog ruikovodioca, sportskog direktora Mitra Mrkelu.

„Energija je ono što mi se najviše dopada. Mislim da je to najviše do trenera Vladana Milojevića. Svaka mu čast. On ima veliku energiju, radi žestoko i to ume da prenese na igrače i teren. To je ono što je u ovom trenutku veliki kvalitet“, rekao je Mrkela, osvrnuvši se i na tok utakmice. „Kidisali smo na gol kad je trebalo, a s druge strane bili mirni kad je trebalo čuvati naš gol. Od starta se videlo da smo dobro spremni i organizovani. Odigrali smo pravi takmičarski meč“.

Posebno je zanimljiva činjenica da su se u prvih 11 našla dvojica debitanata (Milan Borjan i Milan Rodić), a da je još jedan sveže priostigli novajlija, Nemanja Radonjić, s nekoliko poteza nagovestio prelazak iz neozbiljnog na ozbiljniji nivo fudbala.

„Birali smo pojačanja, želeli te igrače i oni su to večeras opravdali. Imamo dosta igrača koji su kasno počeli pripreme, Pešić i Babić 5. i 6. jula. Trenirali su samo 20 dana i nisu još u pravoj kondiciji. Kada oni budu bili spremni, mislim da će to biti još bolje. Borjan je iskusan golman i nešto najbolje što smo u ovom trenutku mogli da uradimo. Dobro su se uklopili. Biće još bolji u budućnosti“.

Čestitke sa vrha zavredeo je stručni štab predvođen trenerom Vladanom Milojevićem.

„Zadivio me je tim i stručni štab. U prvih 20-ak minuta smo se mnogo potrošili. Ulagali smo ogroman napor da povedemo. Poveli smo i posle toga smo imali dobre trenutke. Na vreme je Milojević reagovao, napravio prave izmene i završili smo meč kako je trebalo. Najviše mi se dopala energija. Mislim da je to najviše do trenera Vladana Milojevića. Svaka mu čast. On ima veliku energiju, radi žestoko i to ume da prenese na igrače i teren. To je ono što je u ovom trenutku veliki kvalitet“.

Spartu je „otvorio“ Ričmond Boaći, trenutno drugi strelac kvalifikacija za Ligu Evrope, a sjajne partije pružili su još dvojica stranaca: Mičel Doland je bio odličan u defanzivnim zadacima, a Gelor Kanga u kreaciji, što je oplemenio asistencijom i pogotkom za 2:0.

„Donald je igrač koji je najduže u ekipi. Dobra je ličnost, dobro igra za Crvenu zvezdu i mislim da je bilo logično da dobije kapitensku traku. Kanga je odigrao fenomenalnu utakmicu. Čini mi se da ove sezone, od pre dve-tri utakmice kada je krenuo da igra, pokazuje najbolje partije od kada je u Crvenoj zvezdi. Voleo bih da u klubu ostanu i posle evropskih utakmica, jer ćemo na tržištu teško naći takve igrače. Imaju obećanje da u ovom prelaznom roku mogu da napuste klub, ali naša je želja da ostanu. Otvorićemo narednih priču sa njima“, pojasnio je Mitar Mrkela za B92.

A tu je i tabela Superlige posle prvog kola...

