Zvezdini rivali: Arsenal nije iz ove priče, Keln i Bate nisu jači od Krasnodara

Kakve su Zvezdine šanse u grupi

Veličina slova A A A

Crvena zvezda se posle deset godina vratila u grupnu fazu Lige Evrope što samo po sebi predstavlja uspeh i cilj koji bi većina navijača uoči sezone potpisala kao konačan. Ali sportski i ljudski je nadati se da Zvezda može da “uradi nešto” i u grupi. Pogotovo posle sjajnih izdanja protiv Sparte i Krasnodara. Lestvica očekivanja je podignuta…

Zvezdašima se nisu ispunile želje da izvuku Salcburg iz prvog ili Šerif iz trećeg šešira kao najpovoljnije rivale, ali isto tako Zvezda nije završila ni u nekoj grupi smrti kao što je ona sa Evertonom, Lionom i Atalantom. Reklo bi se da je Zvezda mogla da prođe bolje, ali i gore…

Arsenal je najjači tim koji je mogao da dođe iz prvog šešira i odmah je jasno da on nije iz ove priče. Tobdžije su apsolutni favorit za prvo mesto u grupi, ali i jedan od najozbiljnijih favorita za osvajanje Lige Evrope. Zato ni Zvezda, ali ni Keln i Bate ne mogu da se mnogo nadaju od duela sa Arsenalom osim da će priuštiti navijačima spektakl, velika imena, pun stadion i popuniti klupsku kasu.

ŽREB - ZVEZDA: Arsenal stiže na Marakanu

Arsenal posle 21 godine ne igra u Ligi šampiona. Nije to više onaj tim koji je godinama bio u najužem krugu kandidata za titulu u Premijer ligi, era Arsena Vengera se polako završava koliko god on to izbegavao da prizna. Za razliku od Crvene zvezde koja je na sedmom nebu posle plasmana u grupu Lige Evrope, za Arsenal je ovo utešno takmičenje i neće baš pucati od motiva da blista četvrtkom uveče. Ali čak i sa smanjenim gasom, Arsenal će biti planina koju će Zvezda i ostali rivali gledati iz podnožja.

Međutim, ne treba se zanositi da će Tobdžije kalkulisati u Ligi Evrope. Prethodnih godina smo često slušali narodne mudrolije kako velike klubove baš i ne zanima Liga Evrope. A pogotovo engleske…

I te kako su se engleski velikani “ložili” na Ligu Evrope i išli do samog kraja prethodnih godina. Mančester Junajted je spasao obraz i sezonu osvajanjem Lige Evrope, Liverpul je pretprošle bio na pragu osvajanja ali je u finalu stao pred kraljicom ovog takmičenja Seviljom. Iste godine su Liverpul i Mančester Junajted vojevali bitke u osmini finala Lige Evrope. Liga Evrope je bila tabu za “manje” engleske klubove poput Evertona, Sautemptona, Vest Hema koji su se mučili, što u kvalifikacijama, što u grupnim fazama…

Veliki engleski klubovi su uglavnom bez problema gazili kroz ovo takmičenje. Tako da i Arsenal ima isti plan kao Liverpul ili Mančester Junajted prethodnih godina. Pogotovo što bi mogli da dođu u situaciju da kroz prvenstvo ne obezbede plasman u Ligu šampiona jer objektivno nisu među četiri najbolja premijerligaška tima. Mogao bi Venger da kopira recept svog zakletog neprijatelja Murinja iz prethodne sezone.

Što se Arsenalovog tima tiče, Venger bi i sa drugom postavom trebalo bez problema da prođe kroz grupu. Što ne znači da će se oslanjati na rezerviste. Izgled tima koji će se suprostaviti Crvenoj zvezdi još zavisi od finiša prelaznog roka. Celo leto u Arsenalu je prošlo u znaku nezadovoljnog Aleksisa Sančeza koji odbija da potpiše novi ugovor, a ušao je u poslednju godinu aktuelnog. Slična situacija je i sa Okslejd Čemberlenom koji bi u finišu fudbalske pijace mogao da pobegne u Čelsi ili Liverpul. Od bitnih igrača, klub je jedino napustio štoper Gabrijel Paulista koji se preselio u Valensiju. A mogao bi i Mustafi ako Inter ili Juventus plate traženu cenu posle čega bi Venger doveo zvučno ime. Vrhunac bi bio dovođenje Virdžila van Dajka kao najskupljeg defanzivac u istoriji fudbala. Takav je plan, ali nije baš realan…

Najveće pojačanje je Aleksandar Lakazet kojeg je Venger konačno upecao posle dugogodišnje potere i učinio ga najskupljim u klupskoj istoriji (53.000.000 evra) što je ujedno i jedan od najvećih transfera ovog leta u Evropi. Na početku prelaznog roka je bez obeštećenja došao i bosanski levi bek Sead Kolašinac kojeg je jurilo pola Evrope. Želeo je Venger i Tomu Lemara iz Monaka, nudio preko 50.000.000 evra, ali nije uspeo… Alternativa je Julijan Draksler ali malo je vremena do kraja prelazng roka.

Zvezdin raspored: Za početak BATE, spektakl je zakazan za 19. oktobar

Uz Mustafija, igrači koji bi u finišu pijace mogli da napuste klub su Vilšir, Kembel, Perez, Gibs, a možda čak i Ivobi, i Žiru. Međutim, niko od njih ne spada u ključne igrače što znači da je Arsenal zadržao nosioce igre poput Ozila, Volkota, Beljerina, Čeha, Ramzija… Nekoliko godina igraju zajedno i to im je dodatni kvalitet ove sezone.

I dok se Arsenal očekuje kao siguran pobednik grupe u nokaut fazi, Crvena zvezda se nada da će sa Kelnom i Bate Borisovim ravnopravno trčati trku za drg mesto. Makar da će biti u igri do poslednjeg kola.

Kao bundesligaš, Keln je drugi favorit u grupi. Međutim, nedavni primer Frajburga koji je eliminisan od Domžala daje injekciju optimizma Zvezdinim navijačima.

Keln je prethodne sezone bio najprijatnije iznenađenje Bundeslige ako stavimo po strani posebnu priču kakva je RB Lajpcig. Popularni Jarčevi su obebedili povratak u Evropu posle 25 godina. Imaju istoriju i tradiciju, ali u ovom veku su u glavnom bili jo-jo klub na granici između Bundeslige i Cvajte. Zlatne godine su bile u prošlom veku kada su dva puta bili prvaci Nemačke (1963/64, 1977/78) i kada su za njih irgala neka kultna imena nemačkog fudbala poput Šnelingera, Šumahera, Ditera Milera, a prvu titulu im je kao trener doneo legendarni Zlatko Čajkovski.

Taj ludi 19. oktobar: Arsenal na Marakani ili Barselona u Areni? (ANKETA)

Od poslednje titule, Keln je uglavnom završavao u gornjoj polovini tabele, bio vicešampion nekoliko puta… Poslednji put kada je Keln završio kao drugi u Bundesligi, eliminisao je Crvenu zvezdu u 1989. u Kupu UEFA, da bi ga u polufinalu zaustavio Juventus. Od tada kreće silazna putanja Kelna, ispali su 1999. godine u Cvajtu i postali klub koji je prejak za drugoligaše i preslab za prvoligaše. Pet puta su ispadali u Cvajtu u poslednjih petnaestak godina i uglavnom su se lako vraćali u Bundesligu. Poslednji put su se vratili 2014. i od tada počinje stabilizacija kluba i kreću uzlaznom putanjom. Pretprošle sezone su prvi prvi put završili u gronjem delu Bundeslige, a prethodne su osvojili peto mesto iznad svih očekivanja.

Preporod Kelna je najviše zasluga tandema Jerg Šmatke - Peter Šteger. Sportski direktor i trener su 2013. zauskali rukave, dobili poverenje i ovo je plod njihovog rada. Šmatkea već žele neki bogatiji bundesligaši u fotelji sportskog direktora, a prethodne sezone je izabran za “menadžera godine“ u Bunndesligi. Ponuda ne fali ni Štegeru. Oni su divan primer kako se trener i direktor dobru slažu i kako napornim radom nadoknađuju manje finansijske kapacitete u odnosu na konkurenciju. Vrhunac njihovog rada na transfer tržištu je bio posao sa Antonijem Modestom. Doveli su Francuza iz Hofenhajma pre dve godine za manje od 4.500.000 evra i ovog leta ga prodali u Kinu za 35.000.000 evra!

Modestovi golovi su bili glavno oružje Jarčeva u prethodne dve sezone i nedostaju im u novoj sezoni. Doveli su Džona Kordovu iz Majnca kao zamenu za 17.000.00 evra, ali Kolumbijac se za sada nije uklopio.

Prva zvezda tima je reprezentativac Jonas hektor. Igra po levoj strani, svejedno da li kao levi bek ili u veznom redu. Jedan od je od najstandardnijih igrača kod Joakima Leva prehodnih godina. Želeli su ga Liverpul i još neki veliki klubovi, ali je odlučio da produži ugovor i postane legenda Kelna. Poput njega, golman Timo Horn je jedna od najjačih karika poslednjih godina. Arsen Venger ga je nekoliko navrata pokušavao dovesti u Arsenal i sada će prvi put biti rivali.

Vreme je za nove ugovore!

Odbrana je svakako jači deo tima, a njoj su ovog leta pridodata još dva pojačanja od po 7.000.000 evra. I oba bi mogla da vrede mnogo više za koju godinu. Levi bek janes Horn je došao iz Volfzburga, a španskog štopera Horhea Merea su doveli iz Sporting Hihona i pobedili Sampdoriju i Malga u trci za njegov potpis. Mere je došao da pomogne Hajncu (22 godina) i Sorensenu (24) koji su izneli teret prošle sezone. Obojica su mladi štoperi i pitanje je kako će se snaći u Evropi, mada je Sorensen prilično iskusan s obzirom na godine. Marko Heger, kapiten Matijas Leman i bivši Partizanov vezista Miloš Jojić su motori na sredini terena. Naravno, i Hektor u zavisnosti od uloge za koju ga trener koristi s obzirom da može da igra na bukvalno polovini mesta u timu.

Najveća Kelnova snaga u napadu je Nemac brazilskog porekla Leonardo Bitenkur. Može da igra kao ofanzivni vezista, krilo ili polušpic. Proveo je dve godine u Borusiji Dortmund, ali se nije izborio u jakoj konkurenciji. Preko Hanovera je došao u Keln, Šteger je izvukao ono najbolje iz njega. Opasan individualac koji može jednim potezom da nanese štetu protivniku.

Ali kao što rekosmo, problem je ko će nadomestiti Modestove golove. Skupoceni Kordoba se sporo uklapa, pa bi šansu mogao da iskoristi iskusni Letonac Rudnevs. Ako Kordoba ne bude pogodak, Keln će biti u problemu kako da postiže golove.

Keln kao bundesligaš izgleda atraktivnije, ali Bate Borisov nije slabiji rival o njega. Večiti vladar beloruskog fudbala ima zavidno iskustvo igranja u Evropi i više nikoga ne čudi kada zaigra u grupnoj fazi Lige šampiona ili Lige Evrope.

KLAĐENJE NA ŽREB: Gorimo od nestrpljenja! S kim će Partizan, a s kim Crvena zvezda?

Kontinuitet, uigranost, hladnokrvnost, skromnost… Iskustvo pre svega u odnosu na Zvezdu. U nekim stvarima liče na Krasnodar. Sezona im je u jeku, u punoj s formi, ali to je i mač sa dve oštrice. Bate je prethodnih godina imao neka sjajna izdanja u Evropi, ali je tokom jeseni padao kako se u Belrousiji bližio finiš sezone. Zato je možda dobro što će im Zvezda gostovati u petom kolu 5. novembra. Pogotovo što Bate odavno nije štucao na domaćem fornt kao ove sezone. Trenutno su treći na tabeli, očekuje ih žestok fniš prvenstvene trke i odavno nisu bili bliži gubitku supremacije u domaćem šampionatu. Ovo je za njih nova situacija s obzirom da su se u prethodnih 11 sezona uglavnom šetali do titule. To de u prilog crveno-belima…

Srbija ih je upoznala pre dve godine kada je Bate Borisov eliminisao bez većih problema eliminisao Partizan u plej-ofu za Ligu šampiona. Bez većih problema… Bate je onaj tip cinične ekipe koja vam ništa ne poklanja i koristi svaku grešku. Ne menjaju mnogo sastav i skoro da nikada ne promašuju sa pojačanjima. Uglavnom pokupe sve što valja sa beloruskog tršišta, oslabe rivale i to je recept za večnu vladavinu tamošnjim fudbalom.

Retko kada se finansijski otvore kao u slučaju Mirka Ivanića koji je ubedljivo najplaćeniji igrač u istoriji beloruskog fudbala s obzirom da ga je Bate platio Vojvodini 1.000.000 evra. I strpljivo ga čeka… Potpuno suprotno onome što smo navikli u našem fudbalu da se skupo plaćeni stranci precrtaju posle par meseci i nalepi im se etiketa neznalice ili promašaja. Ivanić je imao teške periodu u Bateu, bio pod paljbom kritika, ali je uvek imao poverenje trenera i počeo je da se isplaćuje pa je juče sa dva gola u Ukrajini doneo pobedu vrednu plasmana u Ligu Evrope. Postao je ključni igrač uz najboljeg strlca Gordječuka. Ipak, individualan kvalitet nije način na koji Bate dolazi do uspeha. Jak kolektiv je DNK ovog tima. Trener Jermakovič je već četvrtu godinu u klubu, a nasledio je Gončarenka koji je šest godina pisao istoriju Batea.

Naš Nemanja Milunović se posle teške povrede polako vraća u nekadašnju formu koja ga je učinila reprezentativcom Srbije, levi bek Volođko je tražen među klubovima sa Zapada Evrope i iz Rusije, a maldi golman Šerbitski je potpuno oktrovenje i konačno rešenje problema na gol liniji koji je prethodne sezone bio nerešiv. To su jaki aduti, ali ništa jači od onih koje ima Zvezda. Teško da se nekog igrača beloruskog tima može reći da je bolji od onog koji igra na toj poziciji u Zvezdi.

Ono što Zvezda ima, a Bate nema su navijači i vetar u leđa sa tribina. Crveno-bele u Belrusiji čeka “limunada” atomsfera na tribinama, a nedostatak 12. igrača se vidi i na rezultatima ovog leta. Bate je zapoečo sezonu remijem sa autsajderom Alaškertom iz Jermenije, ali je u gostima obezbedio prolaz. Potom je eliminisan od Slavije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. U pragu je izvukao minimalan poraz što je pristojan rezultat, ali je u revanšu na svom terenu ostvario Pirovu pobedu od 2:1. Da su imali podršku kakvu ima Zvezda na Marakani, verovatno bi eliminisali neubedljive Čehe s obzirom da su imali 2:1 ud 47. minutu, ali nisu i ispali su. Potom su eliminisali ukrajinsku Oleksandriju u plej-ofu za Ligu Evrope. Opet zahvaljujući boljoj igri u gostima s obzirom da je u prvom mečuu Belorusiji bilo 1:1. Stekli su naviku i automatizam da bolje igraju u gostima.

Kada se podvuče crta, Arsenal bi trebalo da završi kao prvopalsirani. Ali teško sa maksimalnih 18 bodova. Onaj koji otkine bod Tobdžijama će biti u prednosti u odnosu na konkurenciju. Keln će teško ponoviti prethodnu sezonu bez Modesta, a još teže će gurati na dva fronta. Kalendar ne ide na ruku Bate Borisovu. Zvezdina nada tinja… Isto tako i rivali račnaju da je vezda tim koji nije igrao Evropu 10 godina, koji je kao klub već dugo vremena u problemima, koji nema mnogo iskustva. Ali tako su računali Sparta i Krasnodar.

(FOTO: Action images, Star sport)