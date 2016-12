Zvezdinih 15/15, dominacija se nastavlja: Cedevita ispod jelke našla poraz, ostavio ga je Simonović!

Odlična utakmica u Zagrebu, pogotovo u drugom poluvremenu gde smo gledali neizvesnu završnicu i dosta dobrih poteza - 95:91

Nema stajanja, crveno-bele boje dominiraju u ABA ligi. Crvena zvezda je zabeležila i 15. pobedu, a ni Cedevita u Zagrebu nije uspela da skine skalp kaznenoj ekspediciji Dejana Radonjića. Posle rapsodije u Podgorici protiv Budućnosti, sada je Zvezda i u Zagrebu pokazala ko je prvi favorit za titulu na Jadranu - 95:91.

Bio je to neizvestan duel do poslednjih sekundi, ali su Beograđani svaki put kada bi se Cedevita približila izvadili keca iz rukava i prednost bi se povećala. Domaći za to nisu imali rešenje. Jović je malo zakomplikovao situaciji pošto je izgbio loptu u jednom od poslednjih napada, ali to nije koštalo Zvezdu.

Boutrajt je pogodio dve trojke, ukupno 30 poena na utakmici, ali je Simonović dobro izvodio slobodna bacanja kada je bilo najvažnije.

Meč su obeležili Marko Simonović i Ognjen Kuzmić. Simonović je najviše dominirao u prvom poluvremenu i to ne šutem za tri već prodorima do koša. Pokazao je Simon da je sazreo i da bliže postavljanje čuvara kažnjava na drugačije načine. Dao je ukupno 27 poena, a pridružio mu se Kuzmić sa 20 poena i 10 skokova. Treba istaći i dobru igru Čarlsa Dženkinsa (16p), kao i Milka Bjelice koji je pogodio važne trojke. I Stefan Jović je bio odličan kada se lomilo u poslednjoj deonici - imao je 10 poena (osam u 4. četvrtini), sedam skokova i sedam asistencija. Dangubić je dodao 13 poena. Napadački je Zvezda bila više nego dobra, ali je odbrana malo škripala.

Na startu duela se videlo da košarkaši Zvezde nose breme brojnih putovanja, da su noge teške. a lopta klizavija nego inače. Rašad Džejms je pogodio dva šuta s distance, pa se Cedevita odvojila do kraja prve četvrtine. Igrači Dejana Radonjića su bili van svoje zone, za prvih 10 minuta su imali šut za tri 1/7, a domaćin je to znao da iskoristi.

Ipak, kako je meč odmicao bilo je jasno da je Zvezda pojačala odbranu za nijansu i to se odmah videlo na semaforu. Malo su se rastrčali momci u crveno-belom, zatvorili prilaze svom košu, a onda je proradio Dženkins sa trojke, Simonović je diktirao ritam pre svega odličnim prodorima i bila je to već ona evroligaška Zvezda.

Bilo je potrebno vremena da Zvezda proradi. Ali je proradila na vreme.

Nedostajali su sprskom šampionu dodatni poeni iz reketa, šut sa distance nije išao baš previše, ali je posle 20 minuta Zvezda imala zadovoljavajući rezultat sa šutem za tri od 3/15 - 38:33.

U drugom delu je Kuzmić uzeo stvari u svoje ruke. Počeo je da hvata lopte u napadu i da pogađa. Proradila je unutrašnja igra i Cedevita se našla u lavirintu iz kog ni neke od najkvalitetnijih evroligaških timova nisu uspeli da se izvuku.

Baklju u tom lavirintu držao je Boutrajt pre svega uz dobar šut za tri poena i to je davalo šansu Sokićima da budu koliko toliko u igri. Dao je čak 18 poena u trećoj deonici. Ponadali su se domaći u više navrata da će na svoj Božić do pobede nad Zvezdom, pogotovo u poslednjoj deonici su se pojavljivale takve misli, ali to se nije dogodilo uprkos dobrim šutevima Šurne i Boutrajta za tri. U neizvesnoj završnici Sokići nisu imali rešenje.

Posle sređivanja posla u svom dvorištu, misli Dejana Radonjića i ekipe mogu da polete ka Evroligi i šampionu Evrope CSKA koji u Beogradu gostuje u četvrtak.

ABA LIGA: Cedevita - Crvena zvezda 91:95 (22:13, 11:25, 28:30, 30:27)

Dvorana: Dom Sportova, gledalaca 2.500

Sudije: Boltauzer, Javor, Petek

CEDEVITA: Džejms 11, Krušlin 6, Boutrajt 30, Katić 4, Žganec 2, Bilan 12, Šurna 16, Hopson 3, Begić 2, Tomas 5, Arapović -

CRVENA ZVEZDA: Volters 2, Dangubić 13, Mitrović -, Lazić -, Dobrić -, Simonović 27, Rakićević -, Dženkins 16, Gudurić -, Jović 10, Kuzmić 20, Bjelica 7

(FOTO: MN Press, ABA liga)