Zvezdino pismo Deda Mrazu...

Eurohups u zanimljivoj rubrici predstavio želje evroligaša za božićne i novogodišnje praznike

Veličina slova A A A

Praznično raspoloženje je svuda oko nas, a na Eurohupsu se pojavila rubrika u kojoj je svaki od 16 klubova Evrolige "poslao pismo" Deda Mrazu u kom je poželeo ponešto. U šaljivom tonu završava se ova 2016. godina.

Videćemo da li će ih ovi pokloni čekati ispod jelke.

Za početak, za nas i najinteresantnije, pogledajte šta je od Božić Bate poželela Crvena zvezda...

"Dragi Božić Bato, možda nemamo privatni avion, čak ni čarter letove, ali zadovoljni smo s onim što imamo. Pre svega našim navijačima. Tako da nam je potreno što više utakmica kod kuće. Možeš li to nam središ? Kod kuće možemo da pobedimo svaku ekipu".

CSKA: Dragi Ded Moroz, mi želimo da odbranimo titulu. Mi smo najbolji, proizvodimo najbolju košarku i ovo bi mogla da bude poslednja sezona Miloša Teodosića sa nama. Samo nam daj zdravlja, ostalo ćemo sami da uradimo.

FENERBAHČE ULKER: Dragi Noel Baba, imamo Obradovića do 2020. godine, a oni nemaju, tako da to manje više sve govori. Imamo i Bogdana Bogdanovića i on nam je baš potreban. Može li da ozdravi što pre? Hvala unapred.

REAL MADRID: Dragi Papa Noel, potrebno nam je zdravlje kao i svima, ali ima i još jedna važna stvar. Može li Luka Dončić da potpiše produžetak ugovora tako da ga zadržimo što duže u Španiji? Znamo da tražimo mnogo, ali na kraju krajeva ti si Deda Mraz.

BARSELONA: Dragi Pare Noel, kako možemo da budemo ovako nesrećni? Nikada nemamo pun roster, samo su Rajs, Dorsi, Vezenkov i Tomić igrali do sada sve evroligaške utakmice. Tako da - daj nam zdravlja, iznad svega!

OLIMPIJAKOS: Dragi Saint Vasilis, znaš dobro da mi imamo svog Svetog Vasilisa Spanulisa da nam pomogne u trenucima nevolje. Ali, potreban si nam i ti. Želimo beka uskoro, tako da odradi svoj posao. Na kraju krajeva i ti si isto crveno-beo.

PANATINAIKOS: Dragi Saint Vasilis, znamo da si crveno-beo i da zbog toga ne treba da očekujemo previše. A da budemo iskreni i ne treba nam mnogo toga. Imamo novog trenera, imamo Đentilea. Neki momci tvrde da nam treba još jedan plejmejker, ali mi se ne slažemo sa tim.

BASKONIJA: Dragi Papa Noel, mi takođe imamo Olentzera - proguglaj to - da nam donese poklone u Vitoriju, tako da ćemo od tebe tražiti nešto jednostavno. Želimo da Andrea Barnjani bude zdrav. Ako se to obistini ko zna šta možemo da uradimo do kraja sezone.

ANADOLU EFES: Dear Noel Baba, dobri smo, ali treba da budemo bolji. U svakom slučaju hvala na Brendonu Polu, taj momak zna lopte. Ali kada bi nam pomogao sa defanzivom to bi bilo baš dobro".

DARUŠAFAKA: Dragi, Noel Baba, trebaju nam navijači! Imamo skoro sve ostalo. Jednog od najboljih trenera u Evropi, dobre igrače, igramo atraktivnu košarku, ali fali nam više navijača. Znamo da nije lako, za to je potrebno vreme, znamo... Šta da radimo?

OLIMPIJA MILANO: Dragi Babo Natale, mi smo poklonili Alesandra Đentilea panatinaikosu i zato očekujemo nešto zauzvrat. Bilo bi dobro da imamo malo više hemije u ekipi. I dalje pokušavamo da ukapiramo šta je pošlo naopako...

GALATASARAJ: Dragi Noel Baba, potrabna su nam što pre dva beka, zdrav Ostin Dej, stabilnost, novac, bolja reputacija prilikom pregovora sa igračima... Znamo da tražimo mnogo, ali nermamo kome drugom da se obratimo.

UNIKS: Dragi Ded Maroz, gde je Koti Klark? Nadali smo se da će šest nedelja biti dovoljno za oporavak posle povrede, ali nije. Ako ga vratimo, sve ostalo ćemo uraditi sami.

ŽALGIRIS: Dragi Kaledu Senelis, radimo dobro, ali potrebno nam je više zrelosti i kvaliteta u našem rosteru. Želimo u plej-of i svaka tvoja pomoć bi na dobro došla. Takođe, reci onim momcima sa Eurohupsa što su pisali da smo najgori tim u ligi da ponovo provere svoje informacije...

BAMBERG: Dragi Vajhnahtsman, bili smo dobri, držali se zajedno, radili dobar skauting i izgubili mnogo neizvesnih završnica. Treba nam malo više sreće u poslednjim sekundama...

MAKABI TEL AVIV: Dragi Santa, već smo dobili ono što nam je bilo potrebno – trenera Bagackisa. nadamo se da će sada sve biti u redu. Želimo ti srećene praznike.

(FOTO: Action Images)