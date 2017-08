Zvezdo, čuvaj se prekida i poslednjeg minuta: Krasnodar do tri boda u nadoknadi! (VIDEO)

Naredni rival crveno-belih na evrosceni došao do treće pobede u ruskoj Premijer ligi

U prošlom kolu do boda golom u šestom minutu nadoknade, večeras do sva tri u 93. minutu utakmice na Ahmat Areni u Groznom! Ekipa Igora Šelimova stigla je do treće pobede u prevenstvu i probila se na treće mesto ruske Premijer lige, pa je jasno da Crvenu zvezdu u plej-ofu za Ligu Evrope čeka izuzetno težak posao - 2:3 (0:0).

Krasnodar je protiv Ahmata tri puta stizao do vođstva i na kraju zasluženo pobedio posle fantastičnog kontranapada supertalentovanog Ivana Ignatjeva, koji je majstorski kaznio lošu akciju domaćina.

Crveno-beli moraju da se čuvaju prekida, jer je njihov naredni rival u Evropi prva dva gola postigao nakon dva kornera, ali je na kraju pokazao da je i u zavidnoj fizičkoj formi, o čemu svedoče golovi u nadoknadi vremena koji su se ponovili dva puta u samo nekoliko dana.

Sa druge strane Ahmat je prvi put izjednačio iz fenomenalno izvedenog slobodnog udarca Lime, koji je u 90. minutu odlično centrirao kod gola Antona Šveca, ali taj gol ipak nije dovoljan da sastav Olega Kononova dođe do jednog boda.

Rusija 1 - 5. kolo

Utorak

SKA Habarovsk - Anži 2:0 (0:0)

/Marković 68, Kalinski 90+5/

Amkar - Ufa 0:0

Sreda

Ural - Zenit 1:1 (1:0)

/Bicfalvi 35 - Kokorin 60/

Spartak - Arsenal Tula 2:0 (1:0)

/Promes 20, Ze Luiš 84/

Rostov - Dinamo Moskva 1:0 (1:0)

/Kalačev 19 pen/

Rubin - Lokomotiva 1:1 (0:0)

/Zelmatadinov pen 62 - Kverkvelija 90/

Tosno - CSKA 1:2 (0:0)

/Zaboltni 56 - Olanare 49, Džagoev 62/

Četvrtak

Ahmat - Krasnodar 2:3 (0:0)

/Lima 73, Švec 90 - Martinovič 53, Klaseson 76, Ignjatjev 90+2/