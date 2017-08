Zvezdo, ne budi malograđanka

Šta bi čelnicima, stručnom štabu i igračima crveno-belih pred večerašnji meč u Pragu rekli Miljan Miljanić, Dragoslav Šekularac i Ljupko Petrović

ZVEZDA - TIM ZA SPARTU:

Šansa karijere za Nemanju Milića, Radonjić za drugo poluvreme

Možda i najveći trener u istoriji Crvene zvezde Miljan Miljanić samo bi šapnuo Vladanu Milojeviću:

"Nemoj da doživiš Panatinaikos kao ja, pamtiće te i po tome. Bez obzira što posle uradio".

Tokom nekog zamišljenog zvezdaškog okruglog stola strateg šampionske generacije iz Barija Ljupko Petrović bi samo dodao:

"Ma važno ti je samo da ne primiš gol..."

Sve bi to sa osmehom pratio Dragoslav Šekularac, onako preventivno ljutito vrteo glavom i u poverenju rekao aktuelnom treneru:

"Nemoj da se ponašate malograđanski kao mi u Kelnu. To je, sine moj, skupa škola koju ćeš papreno da platiš..."

Sudbinski trougao pomenutih znamenitih zvezdaša tačno opisuje kako treba Crvena zvezda da se ponaša večeras u Pragu (19 časova, RTS 1) i kako treba na teoritoriji ozbiljne kulturne baštine da brani velikih beogradskih 2:0. Reći će neko da ova Crvena zvezda nema ama baš nikakve dodirne tačke sa klubom u kojem su radili Miljanić, Petrović i Šekularac...

Čak i da je tako - da su ostali samo crveno-beli dresovi velikog kluba, Vladan Milojević je dok je prolazio preko praških mostova od hotela do Đenerali Arene verovatno skicirao sve potencijalne zamke koje bi opštu euforiju ponovo mogle da pretvore u veliko razočaranje... Ali, o Vladanu Milojeviću ćemo kasnije.

Kada govori o usponu kluba - možda slučajno ili namerno - prvi operativac Zvezde Zvezdan Terzić najviše potencira finansijsku stabilizaciju i smanjenje duga. Uspeo je generalni direktor tom pričom da olabavi kaiš očekivanja, ali su ga bravoroznom partijom opet zategli Kanga, Donald i Boaći. Razumljivo, uz podršku ostatka tima ispostaviće se da su napravili Terziću uslugu.

Jer, priča o pozitivnim finansijskim izveštajima dobiće na značaju samo ako se napravi evropski iskorak u vidu preživljavanja Praga. Lestvica očekivanja je spuštena, ali negativan ishod na kultnoj Letni, posle svega viđenog u Beogradu, imao bi za posledicu vraćanje u neslavnu bližu prošlost. Bio bi to Ludogorec ili Bordo u najavi. A svi znaju kako su se te sezone završile za Crvenu zvezdu.

Deluje da su u Crvenoj zvezdi shvatili tu poruku i trudili se da namerno buše balon euforije. Izjave igrača su bile dozirane, tim je došao malim avionom i do jučerašnnjeg treninga na stadionu Sparte bio izlovan... Teško da je čuo huk hiljada Delija koji je odzvanjao ulicama Praga. Stvarno je sve u pripremi meča delovalo ozbiljno... Ali, Zvezdina ozbiljnost biće večeras na proveri.

I baš zbog toga motiv nije samo plasman u plej-of rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, nego čekiranje karte za fudbalsku aristokratiju. Uostalom, mnogo godina unazad Zvezda se ponašala malograđanski u velikim ispitima. Bilo je tu i crvenih kartona, i kardinalnih individualnih grešaka i nesreće. A bilo je i amaterizma tako svojestvene za sredine iz zabiti.

Zvezda do utakmice sa Spartom dugo godina nije igrala pravi fudbal u Evropi. Ili se unapred predavala, ili je unapred smišljala izgovor o velikoj finansijskoj snazi rivala. Svi atributi malograđanštine fudbalskog kluba su bili prisutni... Kao onomad, na gostovanju u Kelnu, kada je Crvena zvezda bila velika, ali se ponašala kao putujući superstar cirkus.

I naučila važnu lekciju pred sezonu krunisanu Barijem.

"Dobili smo Keln 2:0 i pomislili da smo prošli. Ne samo mi igrači, nego svi u klubu. Tamo u Nemačkoj je bio vašar. Bilo je šopinga, pojedinci od nas su kupovali cipele. U autobusu koji nas je vozio na stadion bila je gužva. Tu su bili i navijači i prijatelji kluba. Prevarili smo fudbal i fudbal nas je kaznio", evocirao je uspomene na tužnu noć iz 1989. godine jednom prilikom Robert Prosinečki.

I da tog Kelna nema u klupskim almanasima, Vladan Milojević bi govorio da je 2:0 najopasniji rezultat. To bi rekao i da je ušla ona Radonjićeva šansa. Isto bi tako pričao i da je srpski vicešampion dobio 4:0. Jednostavno, trener crveno-belih odaje utisak čoveka koji ne pada lako u vatru. I to je dobro. Nije u rezultatu prvog meča video svoj veliki pečat, slavu je prepustio igračima. Tako se i ponašao Pragu, ne želeći da govori o tome da mu je ovo najvažnija utakmica u karijeri.

"Neka neka sledeća bude najvažnija", kratko je rekao Milojević.

Ostaće trener Zvezde na svom talasu čvrste i organizovane - povremeno defanzivne - igre. Čekajući grešku ekipe koja je na prethodna tri meča dala samo dva gola. Sada joj toliko treba da dođe do produžetaka, uz pretpostavku da crveno-beli ne postignu nijedan gol.

Pitanje svih pitanja glasi: koliko još rezervi u sebi imaju Crvena zvezda i Sparta? Dobro, češki predstavnik nije na svom nivou, izgubljen je između tradicije i revolucije Andree Stramačonija. Ali, to je u biti opasan tim. Mnogo kvalitetniji nego što je demonstrirao u Beogradu...

Međutim, i tu ima ono ali... Zvezda je taj meč odigrala sa dvojicom debitanata (Rodić i Borjan) koji su pravo s predstavljanja izašli na teren. I nekako su doneli ono što se očekivalo - autoritet i defanzivni balas. Treći debitant Nemanja Radonjić je darivao brzinu. Prošlo je sedam dana od prvog meča sa Spartom, a to znači i da su igrači Zvezde imali još nekoliko zajedničkih treninga plus utakmicu na Banjici. Ako za pet posto crveno-beli budu bili bolji, a jednako hrabri i borbeni, Sparta će morati sa sačeka neku drugu priliku... A ta prilika obično ne dođe tako brzo.

Znaju to, uostalom, i u Crvenoj zvezdi. Zna to i Vladan Milojević koji je divljenje veličini Sparte ograničio na poštovanje. Sada je ostalo da vidimo koliko Crvena zvezda poštuje sebe. Neka zaboravi na utisak, neka zaboravi na lepršavost, neka odigra kao Ljupko Petrović u Bariju i nek ne primi gol... I to je aristokratija.

