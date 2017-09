Zvezdo, ovako protiv Kelna!

“Radonjić može da im napravi velike probleme, povređen im najbolji igrač, samopouzdanje palo, Kordoba opasan, treba ih napasti, ali nikako potceniti”, kaže Mijat Gaćinović

Juče je pobedio Keln sa svojim Antrahtom iz Frankfurta s 1:0, iznudio penal i bio veoma dobar na terenu, a danas za MOZZART Sport Mijat Gaćinović analizira taj isti Keln protiv kog će narednog četvrtka Crvena zvezda u okviru Lige Evrope.

Keln je poražen na svih pet utakmica u Bundesligi, to je svakako veliki teret ekipi Petera Štegera i nema sumnje da Jarčevi u poljuljanom raspoloženju dočekuju sudar sa Beograđanima.

Šta se događa sa Zvezdinim protivnikom?

"Oni su u lošijoj seriji rezultata koja traje, znate kako je kada tako krene. Sada imaju i da igraju Evropu, a prioritet im je svakako Bundesliga. Prošle sezone su imali odlične rezultate, sada su krenuli dosta slabije. Ima tu dosta promena u igračkom kadru".

Gde je najveća promena?

"Pre svega njima je otišao Entoni Modest, najbolji napadač. On im dosta fali. Takođe, tu su tri igrača koja su izašla iz povrede - Bitnekur, Osako i Rise su izašli iz povreda i nisu sada na najvišem nivou. To je prilika za Zvezdu. Povređen je i Hektor. On im je najbolji igrač, redovan je u reprezentaciji gde igra levog beka. U Kelnu igra veznog i veoma je važan za ekipu jer može da pokrije više pozicija. Jojić igra manje nego što zaslužuje, ali profesionalac je, boriće se za svoj tim", kaže Mijat za naš sajt.

Modest je otišao, a glavna uzdanica Kelna je Kolumbijac Džon Kordoba. Kakav je on tim igrača?

"Kordoba je fizički jak igrač, uvek traži kontakt i igrača na leđima. Nezgodan je za čuvanje, ali nije kao Modest. Nema taj osećaj, nema tu završnicu. Ali će praviti probleme Zvezdi jer je moćan igrač i štoperi moraju da budu baš na oprezu. Možda bi Donald mogao kao zadnji vezni da se vrati da pomogne da se udvoji Kordoba", kaže Gaćinović.

Mijat je igrao po strani protiv Kelna. Pitali smo ga kakvi su im bekovi, da li bi mogli da se napadnu po strani?

"Radonja bi mogao da im napravi probleme po boku, sigurno. Znamo koliko je brz. Pogotovo ako se otvore, pa na neku kontru. Mene je prvo čuvao Sorensen koji je po vokaciji štoper, posle je došao Klunter da me čuva i on zna da igra napred i brži je od Sorensena. Ne znam ko će igrati protiv Zvezde, ali bi bilo lakše Radonjiću sa Sorensenom".

Kakvi su navijači? Da li je samo brojnost u pitanju, ili je i atmosfera vrhunska?

"Dobra je atmosfera. Da se razumemo, Zvezdi će biti jako teško, ne bi smeli da izađu igrači i da misle da će lako da pobede. Siguran sam da će stručni štab spremiti ekipu i da će Milojević dobro spremiti ekipu. Radi fantastičan posao sa Zvezdom. Samo Keln ne sme da se potceni, ali treba da se napadne i da im se stavi do znanja zašta si došao".

Znaš dobro Bundesligu, znaš i naše prvenstvo. Može li Zvezda da igra protiv ekipe koja je prošle sezone bila 5. u Bundesligi?

"Može. Gledao sam Zvezdu u Evropi, gledao sam i Partizan, i mogu da kažem da može da igra Evropu. Keln je sada bez samopouzdanja, samo im ne treba dopustiti da se razmašu i Zvezda može do dobrog rezultata", zaključio je Gaćinović.

