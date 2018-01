Zvezdino pojačanje na isteku napada: Alen Omić popunio reket na Kalemegdanu!

Ugovor do kraja sezone, reprezentativac Slovenije se pita „šta je to neprijateljski komšiluk“

Kao kad ističe vreme za napad, tako je reagovalo rukovodstvo Crvene zvezde i doslovce u završnim trenucima perioda predviđenog za registraciju novajlija dovelo novog centra. U pitanju je Alen Omić (25 godina, 216 centimetara), koji je u petak, u kasnim večernjim časovima, potpisao ugovor sa regionalnim i srpskim šampionom do kraja ove sezone.

Potpis reprezentativca Slovenije overen je bukvalno pred kraj pomenutog roka, koji je isticao u ponoć 19. januara, a kako su crveno-beli na vreme uspeli da registruju 25-godišnjeg košarkaša, od koga se očekuje da bude od pomoći Peri Antiću i Matijasu Lesoru.

„Počeo sam košarkašku priču u Zlatorogu, posle toga put je za svakog ko želi da napreduje u slovenačkoj košarci sličan. Prešao sam u Olimpiju 2012, u međuvremenu postao i reprezentativac, a kasnije me put odveo u Gran Kanariju ,Anadolu Efes, pa Unikahu”, rekao je Omić za zvanični sajt kluba, uz podsećanje da je od jula bio registrovan za Hapoel iz Jerusalima, kome ne pripada obeštećenje.

Prošle sezone Omić je igrao za Unikahu (prosećno 6,4 poena i 5,5 skokova po meču), a u sećanju košarkaških zaljubljenika je detalj sa finala Evrokupa protiv Valensije, kad je s klupe utrčao na parket u želji da brani Nemanju Nedovića.

„Neda je bio moj najbolji prijatelj u Unikahi, momak koji mi je mnogo pomogao na ličnom planu da se snađem u Malagi, dosta je doprineo da osvojimo Evrokup, najveći klupski trofej do sada u mojoj karijeri. Nekako su me Zvezdaši pratili odmalena još u Sloveniji, imam dosta prijatelja među njima. Uostalom nije tajna da je Crvena zvezda izuzetno popularna u Sloveniji. Imam dosta prijatelja i drugara među Srbima koji žive u Sloveniji, taj mentalitet i narod su mi jako bliski, tu nema nikakve tajne, uostalom ima li razlike? I te ljude doživljavam kao svoje, mentalitet nam je isti“.

Osim Evrokupa, Alen Omić je, što se trofeja tiče, osvojio dva prvenstva i dva Superkupa Slovenije sa Olimpijom, dok je minulog leta bio deo reprezenatcije Slovenije koja je u Istanbulu postala prvak Evrope.

Crveno-beli su na zvaničnom glasilu, konstatacijiom „poznat je i stav navijača Zvezde da igrači koji su iz komšiluka „nisu dovoljno kvalitetni“, uveli novog centra u onaj deo priče koji nije direktno vezan za parket.

„Šta je to „neprijateljski komšiluk“? Sa druge strane imam kvalitet za Crvenu zvezdu i verujem da je ovo najveći izazov u mojoj karijeri. Narod u Srbiji doživljavam kao sebi blizak, uostalom imao sam još znatno ranije ideju da apliciram za srpski pasoš uz maternji slovenački. Ja kao Slovenac nisam što se vere tiče neko koga to baš zanima, odmah i da dodam, ljude delim na one dobre i loše, trećeg nema. Ako baš nekoga i interesuje, ateista sam, pa neka bude da je Crvena zvezda moja nada i vera, jer je meni košarka na prvom mestu“, rekao je Omić, koji je dodao da „u slobodno vreme rado gleda i filmove Emira Kusturice, a neka pisana dela Iva Andrića i Meše Selimovića zna gotovo napamet“.

Podsetimo, Omić je, posle Jake Blažiča, drugi reprezentativac Slovenije koji će nositi dres Crvene zvezde.

„Nadajmo se da će ostaviti i isti trag i osvajati trofeje kao i Jaka“, naveli su crveno-beli u saopštenju.

