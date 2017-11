Zvidžuci za Grizmana

Prošao je El Madrilenjo, a ponajbolji fudbaler Atletiko Madrida Antoan Grizman bio je prilično neprimetan tokom 76. minuta koliko je proveo na terenu. Tada ga je zamenio Fernando Tores, a onda su usledili i zvižduci za Francuza sa tribina stadiona Vanda Metropolitano.

Ipak, Dijego Simeone je posle meča stao u odbranu svog igrača.

"Grizman je i dalje deo porodice, a ja branim moju porodicu do smrti. Svaki igrač mora da doprinese. Ne možete da dobijete utakmicu s nekoliko fudbalera", rekao je Simeone.

Grizman je izazvao dosta kontroverze prošle sedmice kada je u intervjuu za francusku televiziju rekao da bi voleo da igra u istom timu sa Nejmarom i Kilijanom Mbapeom.

"Antoan je smiren, golovo će doći. Igra dobro", kaže Koke.

Grizman je u ovoj sezoni postigao dva gola na prvih 10 utakmica. To je daleko ispod njegovog proseka. Kao što su i njegove igre.

Muchos aficionados pitaron a Griezmann durante su cambio!



Many fans booed Griezmann during his change#atmrma #derbiMadrileño #pitos #griezmann #cholo #laliga pic.twitter.com/7dIkhYavLf