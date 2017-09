Zvonko Milojević: Ako mora - Supić! A ne neki klinac...

„To što sam ja branio u Kelnu sa 17 godina je bio spletu čudnih okolnosti“, kaže Zvonko Milojević

Samo čudna fudbalska sudbina može da izrežira opvako nešto. Pre 28 godina mrežu crveno-belih u Kelnu čuvao je tada neafirmisani Zvonko Milojević, iz stroja su ispali Stevan Stojanović i Kaluđerović. Sada, kada Zvezda otvorenih očiju sanja prolećne evropske snove, iste more muče zaposlene na Marakani. I opet uoči istog rivala.

Čeka se rasplet oko Milana Borjana, teško da će u konkurenciji biti Damir Kahriman... Dovoljno razloga za brigu i podsećanje na duel iz 1989. godine kada mladi Zvonko Milojević nije izdržao u finišu. Mada je ostavio više nego solidan utisak.

„Keln je nemački klub, a Nemci su favoriti i kada igraju sa klubovima iz Engleske i Španije, a kamoli iz Srbije. Ipak, Zvezda igra odlično, tim je pun samopouzdanja, dosad je pobeđivao na kvalitet i u Nemačkoj bi mogao da ne izgubi. Kad dođe vreme da Zvezda i Keln odmere snage u Beogradu to će biti druga priča. Znajte da nikome nije lako da istrči na 'Marakanu'. Tu se i najjači uplaše“, poručio je za Informer Zvonko Milojević.

Mrežu crveno-belih protiv Vojvodine čuvao je iskusni Nemanja Supić. On bi mogao da dobije šansu i na Raj Enerdži stadionu... Mladi Miloš Gordić je još zelen.

„Zvezda bi trebalo da ima dva ili tri vrhunska golmana. Supić je svakako pouzdaniji od nekog deteta. To što sam ja sa 18 godina dobio priliku da branim u takvoj utakmici bio je splet čudnih okolnosti. Prvi golman Stojanović se povredio, a Kaluđerović nije bio u takmičarskom ritmu, pa je izbor pao na mene. To su utakmice u kojima se ne eksperimentiše i trener Vladan Milojević nikako ne bi smeo da gura u vatru klinca“.

Teško je Milojeviću da priča o svom debiju u Kelnu. Bilo je to njegovo vatreno krštenje koje se završilo tragično.

„Uvek ću se sećati svog debija protiv Kelna. To mi je bila najlepša, ali i najtužnija utakmica. Zvezda je pobedila u Beogradu sa 2:0, a onda smo izgubili tamo sa 3:0. Nismo bili toliko loši tamo, sudije su nas oštetile. Čuvam i danas isečak iz nekih novina, sa čuvenom rečenicom „Zvezda je izgubila od Kelna, ali je dobila Milojevića“. Rado ću doći da pogledam Zvezda - Keln u decembru“, dodao je Milojević.

