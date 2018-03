Arsenal bi trebalo da se kladi na Anrija!

Bivši predsednik Barselone Đoan Laporta smatra da bi Arsenal trebalo da se kladi na Tijerija Anrija i da ga postavi na mesto trenera na kraju sezone kao što je on sam to sam učinio sa Pepom Gvardiolom.

Pep je osvojio sve sa Barselonom kao igrač pre nego što je postao trener. Laport smatra da bi slično moglo da bude sa Anrijem u Arsenalu.

"Tijeri ima mnoge vrline koje smo mi gledali kada smo postavili Gvardiolu. Znam da Tijeri voli Arsenal. Voli ga. On je džentlmen i veoma ozbiljan čovek, veoma odgovoran čovek", rekao je Laporta.

Bivši predsednik Katalonaca dobro zna Anrija.

"Ako on želi da postane trener, a posebno trener Arsenala - on će to i uraditi. Traga samo za najboljim, a takav je bio i kao igrač. Poznaje fudbal, bio je jedan od najboljih na svetu. On je kao Pep Gvardiola ili Johan Krojf. Oni su ljudi koji znaju fudbal".

O tome da li Anri poznaje Arsenal govore podaci - bio je osam godina igrač Tobdžija, postigao je 226 golova na 369 utakmica. Takođe, učio je tajne trenerskog zanata uz Arsena Vengera.

"Poznaje klub, zna navijače. Verujem da bi mogao da bude dobar trener. Za njega, sa njegovom reputacijom - neuspeh nije opcija", rekao je Laporta.

Foto: Action images