Svaka čast Standardu na velikom trijumfu u Briselu koji je šampionsku trku učinio zanimljiviom, ali sva je prilika da lider krunu neće ispustiti! Klub Briž uspeo je da se izvuče iz velikih problema na gostovanju Šarlroi, slavio je posle preokreta, pa na dva kola pre kraja šampionata ima ogromna četiri boda viška od tima iz Liježa i pet u odnosu na aktuelnog prvaka - Anderleht.

Ovo praktično znači da Briž sebi čak može da dospusti da kroz tri dana izgubi derbi u Liježu, jer će ostati prvi i imati zicer u poslednjem kolu kod kuće. A kako im tada na noge dolazi Gent, drugi najlošiji gost od svih ekipa koje su se plasirale u plej-of, jasno je da Briž praktično najveći deo posla odradio danas kada je uspeo da se vrati posle 0:1 na poluvremenu.

Delovalo je posle tih 45 minuta da Šarlroa može do iznenađenja. Gol za 1:0 postigao je Iranac Rezei sa bele tačke. Briž jeste ušao mnogo bolje u drugi deo, ali do gola nikako nije mogao. Zato će evrogol iskusnog Ruda Vormera verovatno ostati zlatnim slovima upisan u istorijske knjige ovog kluba. Sjajno izveden slobodnjak sa oko 25 metara i same raklje - 1:1 u 64. minutu.

Tim golom Briž je probio led, a onda s još dva ekspresna dokusurio domaćina. Vaneken u 71, pa Fosen u 73. i plavo-crni su na bezbednih plus četiri...

BELGIJA 1 (PLEJ-OF) - 8. KOLO

Četvrtak

Anderleht - Standard 1:3 (0:0)

/Teodorčik 63 - Edmilson 48, 78, Emon 51/

Šarlroa - Briž 1:3 (1:0)

/Rezei 18 - Vormer 64, Vanaken 71, Fosen 73/

20.30: (2,00) Genk (3,35) Gent (3,50)

