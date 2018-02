Čovek koji je drilovao SMS-a govori o manama i vrlinama Zvezdinih klinaca!

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Antalije)

Posle "klase 1996" Crvena zvezda ima još jedan kontigent sveže, a na Marakani veruju i skupocene robe za evropsko tržište. Braća Ilić su već igrači Mančester Sitija, Joveljić je debitovao za prvi tim i predstavlja kapitalca kluba, očekuje se da krupnim koracima ka fudbalskom sazvežđu krenu Uroš Račić i Luka Adžić. Na papiru sve to deluje lepo čak i bajkovito, ali...

Koliko je put do uspeha posut trnjem možda najbolje zna jedan od najbližih saradnika Vladana Milojevića, Milan Kosanović. Čovek koji je u Vojvodini "tesao" Sergeja Milinkovića Savića doveden je u Zvezdu baš sa tim ciljem. Da svakodnevim drilom nadogradi sve karakteristike pomenutih igrača.

Vidljivo je to i tokom Zvezdinih priprema u Antaliji da im je nekadašnji selektor omladinske reprezentacije Srbije i otac i majka. Izaziva kod njih strahopoštovanje, ali u njemu vide oslonca. Pozdravljaju ga uzdiguntim palcem, govore da je on ključni čovek u Zvezdinoj ekspediciji...Njegova dodatna nastava je sastojak svakog treninga crveno-belih. Pravi čovek da za MOZZART Sport priča o vrlinama i manama Zvezdine dece.

"Pre svega javnost mora da shvati da je omladinska škola sinonim za srednju školu. Oni ulaskom u prvi tim kreću na fakultet. Moramo da shvatimo da na zapadu postoji nešto što se zove osposobljavanje igrača do 21.godine. Mi od ove dece očekujemo možda previše, jer oni su do sada plivali u bari... Ali kada se sudaraju sa seniorskim igračima to je za njih okean. Zato je vrlo bitno da oni imaju pravi individualni rad i da znaju da će zahtevi u Crvenoj zvezdi biti veći, posebno ako klub bude stalno igrao u Evropi. Velika je stvar što su letos bili na pripremama na Zlatiboru. Pokušavamo da od njih napravimo igrače čiji parametri zadovoljavaju evropske kriterijume", kaže na početku razgovora Milan Kosanović.

Da krenemo redom. Zna se da Dejan Joveljić ima instinkt ubice, ali daleko od toga da je već sposoban da bude Zvezdina devetka.

"Jedan od problema ovdašnjeg fudbala je što se igrači prodaju kao poluproizvodi... Međutim, o tome ćemo kasnije. Kao napadač Joveljić mora da radi na fizici. Tu je njegova osnovna mana. Isto tako Joveljić i Luka Ilić su bili dominantni u omladinskim kategorijama. I nisu vodili računa o balansu između ofanzive i defanzive. To ovde ne sme da bude slučaj. Samo jedan ili dva igrača na svetu imaju tu privilegiju da budu oslobođeni zadataka u odbrani. Napad ili finiš akcije je samo nadgradnja onog što radite sa tim. Luka Ilić je mnogo napredovao, ali i dalje mora da radi na desnoj nozi. Samo tako može da prođe u ozbiljnom fudbalu".

Luka Adžić?

"Napredovao je. Ima mnogo bolju desnu nogu nego pre šest meseci. Mnogo smo radili na tome. Dešava mu se nešto slično kao i drugim mladim igračima. Pad koncentracije ili neusresređenost na situaciju. Prosto - zaboravi se".

Uroš Račić?

"Prema svim karateristikama on je moderan evropski igrač. Ima fiziku, telo, dobro odigrava pas u prostor. Međutim, često ulazi u zonu komfora. Tačnije, u rizik na 30 metara od svog gola".

Veljko Nikolić?

"To je igrač koji ima najbolju primenjivu tehniku od svih igrača u mlađim srpskim selekcijama. To je njegov dar. Može lagano da napravi prednost u prijemu. Isto tako zna da sakrije taj poslednji pas. Sigurno ćete me pitati o njegovoj fizici, ali kao što sam rekao igrači se ne stvaraju da 18 ili 19, nego do 21 godine. Tako je svuda".

Pored Ivana Ilića najmlađi u Zvezdinoj ekspediciji je Strahinja Eraković?

"Videli ste na delu momka rođenog 2001.godine. Odigrao je odličnu utakmicu protiv Bresta. Vrlo je agresivan, ne plaši se. Odigrava pametno. Međutim, mora većinu stvari da radi na prstima, a ne kao sada punim stopalom".

Milan Kosanović prosto obožava da priča o mladim igračima. Bio je svedok njihovih uspona i padova. Zato iznosi vrlo argumentovane podatke.

"Znate li zašto je Nemanja Radonjić tražen na evropskom tržištu? Zato što ima motor. Da se prisetimo mečeva protiv Arsenala. Svi su se pitali ko je taj Najls. Ispostavilo se da je Barselona želela da ga uzme za 70 miliona evra. E, u sudaru sa njim Radonjić je pokazao kakve sposobnosti ima. Ponovo da se plastično izrazim - pokazao je da ima jednak, ako ne i bolji motor od njega. On je na toj utakmici imaju ubedljivo najviše šprinteva od svih igrača na terenu. Pretrčao je najviše. U mlađim kategorijama igrao je na talenat, bez obaveza. Imao je pravo na to. Međutim, sada se to menja".

Kosanović je bio svedok osvajanja Mundijalita na Novom Zelandu. Pomagao je Veljku Paunoviću u vođenju generacije koja je pokorila svet. Ali čiji bum se još čeka na međunarodnoj sceni.

"Kada je stara Jugoslavija 1987.godine osvojila SP, tek posle četiri leta prvi igrač je otišao u inostranstvo. Dakle, oni su već bili tada formirani. A posle Novog Zelanda imali smo 13 igrača van Srbije. O tome treba da se priča. Kao što ja ovoj Zvezdinoj deci stalno pričam da ne postoji mnogo igrača rođenih 1997. godine i mlađih koji imaju zapažene role u Premijer ligi ili drugim najjačim ligama. Jedan je Mbape, ali ovde se stalno nešto drugo potencira. Uvek su nam slađi tuđi igrači ili tuđi uspesi".

I još nešto o sudbinama srpskih bisera.

"Ja ne znam ko je očekivao da Luka Jović bude standardan u Benfiki, ili da Marko Grujić igra u onakvoj konurenciji u Liverpulu. Otišli su premladi. A pazite sad šta vam kažem: da Luka Jović sada igra u Zvezdi dao bi isto ili više golova od Boaćija. Svi oni su prošli važne lekcije. I sada ćete da vidite Mijata Gaćinovića u punom sjaju, i Luku Jovića i Srđana Babića".