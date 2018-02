Čudo! Španija nije prvak Evrope - Portugalija slavi Bruna Koelja! (VIDEO)

Futsal je igra vrhunskih poteza, a u njoj su Španci najveći majstori. Ipak, Evropa se večeras prvi put u istoriji klanja Portugaliji, koja je nakon produžetaka, golom Bruna Koelja iz kaznenog udarca stigla do prve titule kontinentalnog šampiona – 3:2 (2:2, 1:1).

As Benfike je prethodno u poslednjim trenucima regularnog toka doneo produžetke svom timu, a onda kada je to bilo najvažnije pokazao kakav je mastor, preuzevši ulogu povređenog Rikardinja. Portugalcima je ovo bilo drugo finale u istoriji, ali su prvi put došli do najsjajnijeg odličja! Portugalija je tako posle evropske titule u fudbalu, svojoj naciji donela i ovu u futsalu. Tada im se povredio Kristijano Ronaldo, a večeras Rikardinjo. Španija na ovom turniru nije bila tako dominantna kao na nekim prethodnim. To joj se nije osvetilo u polufinalu protiv Kazahstana, ali zato jeste večeras u velikom finalu.

Rikardinjo nije završio meč, pošto se povredio u drugom produžetku, ali nije mogao da zamisli bolji početak utakmice, oduzeo je loptu Migelinu, a onda na stravičnim udarcem pored glave Paku Sedanu probušio mrežu španskog gola. Taj pogodak je nagovestio novi sjajan i efikasanj meč u Stožicama, ali nije bilo tako, pošto su Portugalci od tog trenutka stali u strogu defanzivu, a Crvena furija pravim šahovskim potezima tražila put do mreže Andrea Souze.

Kada selekciji kao što je Španija dozvolite kontrolu nad loptom, ona će vam kad-tad pronaći pukotinu u odbrani. Hose Venasio Lopez u svojim redovima ima 14 igrača na koje u svkom trenutku može da ruča. Selekor Furije je čestim izmenama dražao svežinu na terenu, čekao se pad koncetracije u selekciji Žorža Braza i on se dogodio na minut do kraja prvog poluvremena. Mark Torla je prvi pogodak na turniru postigao u polufinalu, a u večerašnjem finalu dao je i drugi, još važniji, čime je prerastao u pravog džokera ekipe Venasija Lopeza.

Portugalcima je za istorijski rezultat bilo neophodno, da ostatak tima, kao u polufinalu protiv Rusije, pokaže da ne zavisi isključivo od najboljeg igrača na planteti. To su i nagovestili na početku drugog poluvremena, kada su ponovo uspeli da zagospodare terenom i opasno priprete preko Andrea Koelja. Prvotimac lisabonske Benfike je tada žestoko uzdrmao prečku gola Paka Sedana i pokazao favorizovanom protivniku da se njegova selekcija neće predati bez velikog otpora i borbe.

Situtuacija na terenu počela je da se rasplamasava u poslednjih desetak minuta. Počelo je da puca sa svih strana. Sa jedne su se oprobavali Mihgelin, Pola i Bebe, a sa druge Rikadrinjo, Sisilio i Andre Koeljo. A onda je usledio prekid, u kojem je zakazala portugalska odbrana, a Španija pokazala kako se rešavaju ovako veliki mečevi. Ipak, ta velika greška nije koštala Portugalce. Bruno Koeljo je pre ove utakmice trebalo da bude neko ko bi mogao pored Rikardinja da se odupre Španiji, ali se povredio u prvom poluvremenu. Ipak, smogao je snage da se vrati u samoj završnici, baš kada je trebalo i na dodavanje Pedra Karija doneo produžetke svom timu.

Tamo je viđena još žešća borba, daleko prvljavija, što je i normalno s obzirom na veliki ulog. Portugalce je to moglo više da košta jer su šesti faul dobili pet minuta pre kraja utakmice. Tada je Migelin, pri rezultatu 2:1, imao priliku udarcem sa deset metara da reši pitanje pobednika, ali je pogodio prečku, pa je Koeljo kasnije izjednačio rezultat. Španci su bili kivni zbog nekih sudijskih odluka, pa su došli do petog faula tri minuta pre kraja utakmice jer ih je dobro drmala nervoza. Porugalija je u finišu drugog produžetka ostala bez Rikardinja, koji je doživeo povredu zgloba, a onda ga je svih 10.000 gledalaca ispratilo ovacijama. Ipak, tu je bio sjajni Koeljo, iskoristio je nesmotrenost Solana, koji je nepun minut pre kraja drugog produžetka napravio šesti faul i pružio šansu protivniku da ispiše nove stranice u svojoj istoriji.

