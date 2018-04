Samo dve pobede na klupi Budućnosti. Jedna u Tuzima protiv Dečića i još jedna u Danilovgradu nad Iskrom. U svim ostalim mečevima Podgoričani su tokom 2018. bili ispod renomea i zahteva kluba, zbog čega je na udaru crnogorske fudbalske javnosti ponajviše Vladimir Vermezović.

Srpski stručnjak je zimus prezeo ekipu u trenutku kad je već imala dvocifren zaostatak za Sutjeskom i nije bilo realno da stigne lidera iz Nikšića, ali niko nije ni očekivao da prosipa bodove. Navijačima je posebno teško pao poraz od Mladosti u prvom meču polufinala Kupa Crne Gore (1:2), kad se sa tribina stadiona Pod Goricom čulo „Vermeze, odlazi“.

„Normalno je da su navijači nezadovoljni. Nezadovoljan sam ja, nezadovoljni su i igrači. Samo što to navijači ispoljavaju na jedan, rekao bih, neprihvatljiv način“, predočio je Vermezović.

Drugo nešto tišti iskusnog stručnjaka. Nepoverenje u njegovu misiju.

„Da li je moguće da od drugog kola Vlada Vermezović ne valja? To je pitanje za analizu. Protiv Iskre u Danilovgradu je bilo nekih stvari koje mi se nisu svidele. Bilo je i nacionalističkih povika. Teško mi je palo, ali sam profesionalac. Rekao sam ljudima u klubu da to više neću da trpim. Korektan sam prema svima, prihvatam kritike, uvrede ne“.

Bivši šef struke Partizana i trener nekoliko južnoafričkih klubova podsetio je u kakvom je stanju preuzeo tim.

„Politika kluba je da se forsiraju mladi igrači. Pristao sam na to. To je pravi put ako hoćemo da napravimo Budućnost koja će da bude superiorna u domaćim okvirima i konkurentna u Evropi. To je proces koji traje“.

Budućnost večeras dočekuje Mladost, samo četiri dana pošto je od nje poražena u kupu.

„Sad je fokus na duel sa ekipom Mladosti, a što se Kupa tiče još nije sve izgubljeno. Ostao je revanš, prilika da se iskupimo i izborimo plasman u finale. Rekao sam i stojim iza svojih reči da je za Budućnost svaka sezone bez trofeja - izgubljena ”, predočio je Vladimir Vermezović.

CRNA GORA, 30. KOLO

16.30 (1,60) Grbalj (3,60) Dečić (5,70)

16.30 (3,30) Iskra (2,85) Sutjeska (2,35)

16.30 (3,20) Petrovac (2,65) Rudbar (2,55)

16.30 (1,85) Zeta (3,30) Kom (4,20)

17.00 (2,35) Mladost (2,90) Budućnost (3,25)

TABELA:

