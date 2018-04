Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dejan Stanković izjavio je danas da mu je drago što će ga Branislav Ivanović prestići po broju utakmica za nacionalni tim i da je takav epilog prirodan, ali i da rekordi nisu bitni, već ono što se uradi na terenu.

„Hvala Bogu da će Ivanović da me smeni, tako i treba. Kao što će jednog dana možda neko i njega smeniti, a onda i tog naslednika... Bitan je grb, ono što uradiš za reprezentaciju, neka bude takvih utakmica 'milion' svakog od igrača. Rekordi nemaju veze... Svašta se pričalo i pisalo, Bane je moje dete, neko ko je odrastao i napravio fenomenalnu karijeru. Bila mi je čast, verujem i njemu, da delimo svlačionicu i borimo se za isto. Ivanović je odličan momak i igrač“, rekao je Stanković za Tanjug.

Bivši as Crvene zvezde, Lacija i Intera, ubeđen je da Srbija ima velike šanse da prođe u eliminacionu rundu na Mundijalu u konkurenciji Brazila, Švajcarske i Kostarike.

„Mundijal je specifično takmičenje, ogromna je odgovornost i pritisak. Prve dve utakmice ti govore sve, odlučuju da li ćemo ići dalje... Kao što sam pre kvalifikacija rekao da ćemo otići u Rusiju, tako i sada verujem da ćemo tamo napraviti veliki rezultat. Stojim uz reprezentaciju Srbije i verujem u nju ko god da je selektor ili igrač i tako bi trebalo svako da razmišlja“.

Kako je naglasio, ima puno poverenje u selektora Mladena Krstajića, još jednog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije.

„Verujem u mog bivšeg saigrača, dragog prijatelja Mladena, selektor je reprezentacije, samim tim i moj. Predstavljaće našu zastavu i braniti naše boje. Nemam razlog da ne verujem u njega, svom snagom i srcem sam uz Krstajića i Orlove“.

Stanković je izneo pohvale na račun fudbalera Crvene zvezde posle pobede nad Partizanom sa 2:1 i tako stigli na korak do šampionske titule.

„Odigrali su stvarno dobro, kao i svaki derbi bila je jaka utakmica, kvalitetna, bilo je puno tenzije, ali tako je kada se igra za titulu. Drugačije i ne može da bude. Oduševila me je emocija cele ekipe i velika želja za pobedom. U junu su krenuli pripreme, skoro godinu dana igraju fudbal sa tolikim pritiskom i to nije lako. Veliki uspeh napravljen je u Evropi i kao grupa su me oduševili“, dodao je Stanković u razgovoru za Tanjug.