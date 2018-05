Večeras je finale Lige Evrope, pred vratima je Mundijal u Rusiji, Zvezda u subotu proslavlja titulu. Mnogo tema za razgovor sa legendarnim asom ovdašnjeg fudbala Dejanom Stankovićem. Učesnik tri Mundijala za MOZZART Sport je istakao da aktuelna generacija Orlova ima šansu da ispravi greške prethodnih. Tada su očekivanja bila velika, a realnost - surova.

Veruje činovnik UEFA da se nećemo upecati na mamac euforije kao pred Nemačku i Južnu Afriku.

“Hajde da se svi ujedinimo u podršci za reprezentaciju! I da ne pravimo prevelike planove, kao mnogo puta u prošlosti. Priznajem, dolivao sam ulje na tu euforiju. Jer, iskreno, svakog puta sam mislio da imamo tim za 'nešto više'. Ipak, da se ne vraćamo u prošlost. I da ne poredimo timove, pojedince. Samo da verujemo u Mladena Krstajića i momke za koje se opredeli. Oni, to garantujem, imaju ogroman motiv i želju da nas obraduju. Imaju i kvalitet. A to je sasvim dovoljno za početak”, poručio je u razgovoru za MOZZART Sport Dejan Stanković.

Nije Mundijal jedina tema koja trenutno okupira bivšeg kapitena Crvene zvezde. Crveno-beli će u subotu proslaviti titulu. Dovoljno da se na Dekijevom licu pojavi osmeh.

“Zagremeće oko Marakane u subotu. I svuda će grmeti ponovo. Zasluženo! Sezona za srce i dušu svakog iskrenog i objektivnog zvezdaša. Čestitka sa moje strane. Igračima, stručnom štabu na čelu sa Vladom Milojevićem. A već od nedelje verujem da će svima u glavi biti nova sezona. I novi pokušaj za ono što zvezdaši priželjkuju”.

Najaktulenija tema je finale Lige Evrope između Olimpika i Atletika.

“Olimpik za Srbiju ima 'specifičnu težinu'. Sudar španske i francuske škole, ako se uopšte može deliti moderan fudbal na takav način. Biće mnogo borbe, u to sam potpuno uveren. A jasno je na kojoj strani su moje emocije. Čolo Simeone je zaista poseban lik. Mnogo toga prošli smo zajedno u Laciju. Svaki njegov uspeh me obraduje. Želim mu od srca da podigne trofej ovog puta”.

Prati popularni Deksa i dešavanja u Seriji A. Njegov Inter je ponovo sve upropastio. Mada će protiv Lacija imati šansu da sve nadoknadi i čekira Ligu šampiona.

“Uh, ne stavljajte mi so na ranu. Ne sećam se kada sam se toliko nervirao na utakmici kao sada na Inter – Sasuolo. Drugu sezonu prave nam ogroman problem. Ovog puta 'meč lopta' za povratak u Ligu šampiona. Inter mora da bude u eliti uvek, a već smo dugo izvan. Stadion rasprodat, dođe 70.000. I, opet kiks. E sada imamo 'drugi servis', ali u Rimu, na „Olimpiku“, protiv Lacija. Sve će biti dramatično teže, ali moram da budem optimist. Ostatak priče, znamo svi, nastavak dominacije Juventusa. Nadao sam se da bi Napoli sa sjajnim trenerom na klupi mogao da prekine to što Juve radi godinama, ipak, nisu imali snage za završni udarac.”

Za mnoge je to sporedna, ali za za Dekija je to glavna tema. Reč je o njegovom fudbalskom kampu na Zlatiboru.

“U pravu ste, moglo bi se reći da mi je 'Deki 5' iskočio poslednjih meseci na vrh lestvice poslovnih, ali i emotivnih prioriteta. Baš mi je stalo da, zajedno sa saradnicima, uradim nešto pozitivno i korisno. Ideja nije nova, fudbalski kampovi postoje, ali potrudiću se da napravim nešto novo i drugačije. Dečacima i devojčicama od 10 do 15 godina biće ponudjeni uslovi Zlatibora, hotela 'Palisad' i njihovih sjajnih terena na kojima treniraju i profesionalci. Oprema je važna stavka i tu takođe nismo štedeli, počev od dresova za trening do dukseva i šortseva. Sve u svemu, verujem da će deca sa kampa izaći maksimalno zadovoljna i srećna“.

Na Zlatiboru, u hotelu „Palisad“, od 28. jula do 18. avgusta klinci i klinceze imaće priliku da se druže i da treniraju sa proslavljenim asom srpskog i evropskog fudbala.

“I radujem se i imam malu pozitivnu tremu pred susret sa kamperima. Prvi važan korak napravili smo izborom stručnog tima u kojem će biti treneri sa višegodišnjim iskustvom. O lokaciji ne treba trošiti reči. I klima, i tereni i lepota prirode potvrđuju da smo napravili pun pogodak. Svakog kampera ću dočekati i ispratiti sa bogatim kompletom sportske opreme specijalno dizajnirane i brendirane u 'Deki 5'. Ugostićemo i mnogo mojih prijatelja iz sveta fudbala, ali i raznih drugih sfera javnog života. Sve sa istim ciljem, da im sedam dana provedenih na kampu bude 'više od igre'. Da sedam dana ne skidaju osmeh sa lica i da kući krenu prepuni lepih uspomena”.

Među Dekijevim kamperima fudbal neće biti apsolutni prioritet. Niti je fudbalsko znanje i talenat osnova za prijavljivanje. Druženje, zabava i uživanje na terenu su na prvom mestu.

“Upravo iz tog razloga, na kampu će učestvovati i deca iz NURDOR-a, na inicijativu Unicredit banke koja je partner kampa. Reč je o mališanima koji su uspeli da pobede rak i da se uključe u sport i fizičku aktivnost. Drago nam je što će biti i među našim kamperima. Imaćemo i goste sa Kosova i Metohije. I njihov život, a znamo svi kakav je, zaslužuje da se ulepša, kao god je to moguće”.