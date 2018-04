Nada i dalje živi! Kostas Manolas veruje u novo čudo, dok Euzebio di Frančesko spušta loptu, ali razmišlja isključivo o tome - kako da se u narednih osam dana isprave velike greške viđene na Enfildu?

Romin strateg vidi meč na Olimpiku kao novi veliki izazov za ceo tim i struku.

„Ne želimo da poredimo ovu sa situacijom posle prvog meča protiv Barselone. Ovo je potpuno nešto drugo. Dobro smo otvorili utakmicu, ali onda smo se izgubili jer smo pogubili mnogo individualnih duela. Tada su nam misli skrenule u drugom smeru. Mi smo se spremali za jednu vrstu utakmice, ispalo je da se desilo nešto sasvim drugo i bilo nam je teško“, napominje Di Frančesko.

Kaže da je Roma još gore da prođe da je primila gol u prvih 20 minuta.

„Tada smo imali određeni balans. Ali, kada izgubite mnogo individualnih duela, kada napravite mnogo grešaka, kada donesete toliko pogrešnih odluka onda se ništa drugo ne računa“.

I pored pet golova minusa na petnaest minuta do kraja, Roma je sa dva pogotka u poslednjim trenucima uspela da se vrati koliko-toliko u život.

„Ubacili smo u igru dvojicu raspoloženih igrača, tako su došla i dva gola koja nam daju smisao da probamo da se vratimo. Moramo da verujemo, baš kao što smo to uradili u finišu ove utakmice. Večeras nam je nedostajalo fizičke snage, moramo to da popravimo za naredni meč“.

Di Frančesko je ponovo reči Kostasa Manolasa i uverio da je sve moguće - pa i novo čudo u Rimu.

„Već smo dokazali šta možemo. Niko ne kaže da će biti lako, ali naš duh i želja moraju da budu jači, inače - nema razloga da igramo. Možemo da dobijamo i ovakve šamare, ali moramo da pokažemo veću želju u narednom meču. Gubiti individualne duele znači gubiti utakmicu. Ne kažem da je samo odbrana zakazala, svi su pravili velike greške“, smiruje strasti Di Frančesko.

Foto: Action Images