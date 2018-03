Do vrha stepenicama - do dna liftom

Bila su to neka druga vremena. A baš na današnji dan, 3. marta 1998, jedna engleska kladionica isplatila je dobitke svima koji su pre početka sezone tipovali da će Mančester junajted (p)ostati prvak. Crveni đavoli su imali čak 11 bodova više od Arsenala i činilo se da niko i ništa ne može da ih zaustavi na putu do krune. A onda se pojavio Arsen Venger i prvu celu sezonu na klupi londonskog velikana okončao titulom.

Kakav preokret!

Sad je taj scenario moguć samo bajkama. S tim da ni u bajke više niko na Emiratima ne veruje. U svoj tim ne veruju ni navijači, pa je na stadion (izgrađen novcem zarađenim od poslova francuskog stručnjaka, pošteno je podsetiti) došlo najmanje gledalaca u poslednjih nekoliko sezona. Golim okom vidljivu sramotu čelnici Tobdžija pokušali su da prikriju podatkom o broju prodatih ulaznica (58.420, s tim da ako je pola od toga broja došlo mogu da pevaju), međutim, sramota sa igrališta nije mogla da se sakrije.

Arsenal je izgubljen. Ponižen. Nemoćan. Uništen. Možda i prevaziđen.

„Volim Vengera, međutim, deluje mi da je došlo vreme da ljudi koji su hijerarhijski iznad njega kažu: „što je dosta - dosta je“. I dovedu nekog drugog na njegovo mesto koji bi poveo klub u drugom pravcu. Legenda je, ali moraju da ga menjaju. Nije zaslužio da ga proguta vreme i da Arsenal igra pred polupraznim tribinama. Zato, čelnici Arsenala, odmah objavite da na kraju sezone menajte Vengera i siuguran sam da će svi na Emirate dolaziti da ovom čoveku odaju priznanje za sve učinjeno u prethodnih 20 godina, a ne da ga pamte samo po poslednjih, pet, šest sezona“, bez okolišanja će Džejmi Karager, legendarni štoper Liverpula, sad u ulozi stručnog konsultanta na Skaj sportu.

Da je Venger doterao cara do duvara bilo je jasno i pre meča sa Mančester Sitijem, u kome je pretrpeoo identičan poraz kao u finalu Liga kupa. To mu je bio već sedmi poraz, računajući sva takmičenja u 2018. Previše za klub Arsenalove reputacije.

„Jedini način da negativnu situaciju preokrenete u pozitivnu jeste da uprava kluba, zajedno sa trenerom, izađe u javnost i objavi kako će Venger otići na leto. Svi bi podržali takvu odluku. Kazali bismo: „kakav čovek, jedan od najvećih menadžera Premijer lige i britanskog fudbala“. Tako bi trebalo da bude, mada mi se čini da pojedini navijači Arsenala ne žele da njihov tim osvoji Ligu Evrope i tako se plasira u Ligu šampiona, jer bi to onda možda značilo ostanak Vengera. A takav način razmišljanja je tužan. Nije da Arsen radi loš posao, osvojio je tri pehara FA kupa u poslednje četiri sezone, ali Arsenalu je potreban trener koji će da radi sjajan posao“, smatra Karager.

Više od nimalo pohvalnih brojki (deset uzastopnih utakmica na kojima je njegov tim primao bar po gol u prvenstvu i tek četvrti put da u Premijer ligi prima biva poražen sa tri razlike kod kuće), Arsena Vengera bi trebalo da zabrine način igre. Onaj kojim je oduševljavao publiku šitom Velike Britanije i Evrope više ne prolazi. A Arsen ne želi da se menja. I prihvati nove koncepte. Zato od obožavanog polako postaje omraženi u sopstvenom dvorištu.

„Čini mi se da mu se primakao kraj. Navijači su se umorili svega. Deluje da je ostavka rešenje za sve“, dodao je Džejmi Karager.

Klub iz Londona je ostao bez šanse da uzme trofeje u kupu, što je poslednjih sezona bila Vengerova specijanost i tim peharima je kupovao poverenje čelnika. U Premijer ligi je šest na tabeli, deset kola pre kraja zaostaje deset bodova za mestom koje vodi u Ligu šampiona. Do nje, možda, može ukoliko osvoji Ligu Evrope, međutim, kako igra Atletiko Madrid (najveći favorit za trofej) i da je Đenaro Gatuzo zategao Milan, narednog protivnika Tobdžija, teško da će i u toj misiji uspeti.

„Sezona i dalje može da se spase. Želimo da se fokusiramo na naredne utakmice i da se na njima zalažemo isto kao protiv Sitija. Dvaput uzastopno smo igrali protiv najbolje ekipe u državi, bilo nam je teško, pogotovo u prvenstvu, jer nismo dobro odigrali u finalu Liga kupa. Posedujemo kvalitet i želimo to da pokažemo. Do vrha se penješ stepenicama, a na dno se spuštaš liftom. Tako je i sa samopouzdanjem. Ne bih da umanjujem Sitijeve kvalitete, ali prolazimo kroz težak period. Sve je to deo fudbala. Moramo da ostanemo ujedinjeni. Ja znam kako se to radi, jer sam slične stvari već radio. Moje samopouzdanje proizilazi iz kvaliteta igrača koje imam na raspolaganju“, smatra Arsen Venger.

Najčvršći argument tezi da ga je pregazilo fudbalsko vreme ponudio mu je Pep Gvardiola. Za četiri dana mu ja dvaput lupi čvrgu (po 3:0) i igrom ostavio da se mrzne u prohladnoj londonskoj večeri.

„Zna Venger koliko mu se divim. Imali smo dosta okršaja dok sam vodio Barselonu, Bajern i sad Mančester Siti. Mogu da razumem situaciju u kojoj se nalazi. Svako od nas može da se nađe u sličnoj poziciji. A Arsen zna kako da se nosi s tim, jer ima dosta iskustva. Poznaje klub, igrače, prilike u Premijer ligi i uveren sam da će doneti najbolju odluku za Arsenal i za sebe“, rekao je trener Mančester Sitija.

Kolegijalno, nema šta. Samo, ne može Arsenal ovako u nedogled.

Možda je vreme da neko drugi počne stepenicama da se penje ka vrhu.

FOTO: Action images