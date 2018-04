Posle žreba „jedva čekam da vas vidim“ i „ostaćemo prijatelji zauvek“, za vreme utakmice sportsko držanje i kultura oličena u odluci da ne slavi golove protiv bivšeg kluba, međutim... Ostaje mali crv sumnje da se Mohamed Salah nije baš na najlepši način rastao sa Romom. Ili sa onima koji je predstavljaju.

Pošto ju je „sahranio“ u prvom meču polufinala Lige šampiona (dva gola, dve asistencije) Egipćanin je centralna tema fudbalskog sveta koji se, između ostalog, pita, zašto rimski klub minulog leta nije bio odlučniji u nameru da spreči transfer i zadrži ga na Olimpiku, kad je u dve sezone potvrdio klasu.

Prvo objašnjenje ponudio je Ramon Rodrigez Verdeho, poznatiji kao Monći, sportski direktor Vučice.

„Morao sam da prodam Salaha. Tačnije, da prihvatim realnost da odlazi za nešto više od 42.000.000 evra. Postoji objašnjenje. Imali smo rok do 30. juna 2017. da završimo transfer i popunimo kasu, kako bismo izbegli kaznu UEFA zbog finansijskog fer-pleja. Da to nismo uradili, ne bismo igrali Ligu šampiona, samim tim ni stigli do polufinala. Zato se javila potreba da prodamo Mohameda“, objasnio je Monći šta se dešavalo pre deset meseci, posle njegovog dolaska iz Sevilje.

Poznat kao „transfer guru“, predočio je da je za kratko vreme uspeo da poveća Egipćaninu otkupnu cenu.

„Kad sam došao na funkciju direktora ponuda za Salaha je glasila 30.000.000 evra, a onda smo uspeli da je podignemo skoro do 50.000.000 evra, sve sa bonusima“.

Neko će reći „malo“, jer je, na primer, Barselona do kraja tog leta i zimus učestvovala u nekim od najvećih transfera u istoriji fudbala.

„Tek kasnije je tržište poludelo posle potpisa Nejmara, Kutinja i Dembelea. U međuvremenu je Salah sam sebi napravio sjajnu sezonu, čestitam Liverpulu što ga je kupio, međutim, nismo imali drugu opciju osim da ga prodamo do pomenutog datuma. Pogotovo što je i igrač želeo da ode. Nažalost, na Enfildu nas je naterao da patimo. Mada, nismo tek sinoć spoznali njegov kvalitet, imali smo uvid u to šta može od ranije. Već sam jednom to osetio, namučio nas je dok je igrao za Fjorentinu, a ja bio direktor Sevilje, pokazao je i tad kakav je igrač u dvomeču Lige Evrope“, dodao je Monći.

Sve bi to bilo u redu da se maltene istovremeno nije javio Džejms Palota, predsednik Rome, sa potpuno drugačijom tvrdnjom, u kome niti pominje pritisak UEFA, već svu odgovornost prebacuje na Mohameda Salaha, uveravajući da je on tražio transfer. Pritom, američki biznismen je obmanuo javnost tvrdnjom da je Egipćanin prodat na ulasku u poslednju godinu ugovora sa Rimljanima, a činjenica je da su mu, zapravo, ostale još dve, jer je sezonu 2015/2016 proveo na pozajmici iz Čelsija (5.000.000 evra), da bi po njenom isteku Italijani kupili za 15.000.000 evra i s njim potpisali ugovor do 2019.

„Salah je ulazio u poslednju godinu ugovora i morali smo da ga prodamo. U suprotnom, ne bismo dobili ništa ovog leta. Sa ove distance može se reći da je Liverpul napravio kupovinu po dobroj ceni. Razlog njegovog odlaska leži u činjenici da je Salah hteo da ode kad je Monći došao za direktora. Želeo je da se dokaže u Premijer ligi, što je, bez sumnje, uspeo. Mogu da otkrijem da nas je dosta klubova zvalo pre Liveprula, ali niko nije ponudio ni izbliza toliko novca kao Englezi, što znači da su mnogi propustili priliku da dobiju sjajnog fudbalera“, poručio je Palota, ali je zbog prve izjave uhvaćen u laži, a zbog naredne doveo pod upitnik odnos sportskog direktora Monćija i igrača.

Inače, veći deo novca od prodaje Mohameda Salaha Liverpulu, čelnici Rome potrošili su tako što su od Sasuola i Sampdorije otkupili ugovore napadača Patrika Šika i Gregorija Defrela. Prema finansijskim izveštajima kluba, kad se obračuna i novac plaćen za njihove pozajmice, Čeh je koštao 22.000.000 evra, a Francuz 15.000.000 evra.

FOTO: Action images