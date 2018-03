Gatuzo pred derbi: Finale! Umor je zabranjen, hoću 11 napaljenih do srži! Plašim se Ikardija i Spaletija

Đenaro Gatuzo je preporodio Milan! Otkako je došao na trenersku klupu Rosonera, nekadašnji vezista iz meča u meč diže samopouzdanje ekipe i to se oseti na rezultatima. U poslednjih sedam dana je pobedio Romu i Lacio u Rimu, a već sutra ga očekuje još jedna prekretnica u sezoni - Inter.

Ako Gatuzov Milan pobedi gradskog rivala, ima šansu da se vrati u trku za Ligu šampiona. Ako ne pobedi, ostaje mu samo teorija. Milan je u sjajnoj formi, već dva meseca ne zna za poraz, šest utakmica nije primio gol i pobeđuje na tri fronta. Ali Gatuzo ne leti u oblake...

„Kao igrač sam možda i mogao da izgubim derbi, ali kao trener je mnogo teže. Ne smem“, rekao je Gatuzo u najavi Derbija dela Madonina.

Iako je Milan u paklenom rtimu, Gatuzo očekuje novu pobedu i nema izgovore.

„Moramo biti skromni, moramo da poštujemo Inter i da budemo svesni šta treba da radimo na terenu. Oni mogu sebi da dopuste da se okliznu u derbiju, ali mi ne smemo. Nemamo kredita. Ne želim ni da čujem reč „umor“. Ne želim nikakve alibije. Želim 11 igrača koji su napaljeni do srži“.

Pobeda mi približila Rosonere Ligi šampiona...

„Ako želimo i da razmišljamo o Ligi šampiona, onda je ovo finale. Najviše me plaši istorija derbija, odnosno to što se često dešavalo da pobedi tim koji je u slabijoj formi. Ali isto tako ne želim da slušam kako smo favoriti jer oni su sedam bodova iznad“.

U derbiju ga čeka znatno iskusniji Lučano Spaleti kojeg je već nadmudrio u četvrtfinalu Kupa Italije.

„Bojim se Spaletija koji ima mnogo više trenerskog iskustva u derbijima. Kako u rimskom, tako i milanskom. Bojim se i Maura Ikardija koji je jedan od najboljih napadača na svetu i malo je igrača koji se kreću kao on. On je kao snajperista. Ne promašuje. Dosta su mu jedna ili dve šanse. Takođe, Perišić i Kandreva su odlični igrači“.

Gatuzo poziva na oprez jer smatra da njegov tim nije ništa značajno uradio...

„Plaši me i ideja da neko u ekipi ne pomisli kako smo odjednom postali fantastični i zaboravi odakle smo krenuli. Ništa još nismo uradili i mnogo nam treba da postanemo tim. Imamo potencijal da napravimo velike stvari, ali ništa od toga ako ne bude požrtvovanja i napornog rada. Nastaviću da sa tim stavom skačem igračima po glavi, čak i onda kada mi se budu mrštili i ne budu mogli više da podnesu. Nastaviću da ih bombardujem“.

Ali isto tako poručuje da je spreman da se žrtvuje za svoje igrače.

„Sve dok moji igrači pokazuju poštovanje - ne za mene, već za svlačionicu, svoje saigrače i klub - izvadiću svoje srce i daću im ga da žongliraju sa njim“.

Gatuzo pored rezultat vraća i pobednički duh u svlačionicu posrnulog velikana.

„Proveo sam 14 godina u toj svlačionici i video kako kroz nju prolaze najveći šampioni ove igre. I tada, i sada je to bio veliki klub, ali razliku prave ljudi koji su u svlačionici. Moram da branim taj identitet i pripadnost Milanu. Moramo to da osećamo jer ovo je naša kuća. Najbolji način da ekipa raste je da deli sve međusobno i da se prave stvari kažu svakome u lice. Čak i kada to nije prijatno“.

Jedan od retkih igrača koje Gatuzo nije uspeo da probudi je Nikola Kalinić.

„Uvek ću štititi moje igrače koji osećaju poštovanje za svlačionicu i svoje saigrače. Zato će Nikola i dalje dobijati šansu. On je jak momak i pravi napadač. Često pričam sa njim. I ne samo ja, već i ostatak tima. Kao i sa Andreom Silvom. I zato se nadamo da će San Siro svima da nam pomogne. Malo manje zvižduka, malo više aplauza...“.

Jedan od igrača koji su se najviše „digli“ kod Gatuza je Lukas Bilja.

„Pre mesec dana ste ga masakrirali, a sada vidite koliko je porastao. I ne samo on, već i Kesi, Lokateli, Montolivo...Takođe i Čalhanoglu koji je po prirodi napadač, ali radi sve poslove kada treba da se branimo. Kada govorimo o defanzivi, očekujem da je igra ceo tim. Dvojica bočnih napadača se vraćaju da pomažu bekovima. Čini mi se da je linija odbrane sada utegnuta i kompatkna jer smo se kolektivno posvetili tom cilju“.

Kapiten Bonući je uporedio Gatuza sa Konteom kod kojeg je blistao u Juventusu.

„Kada osvojim sve to što je osvojio Antonio i kada budem imao 300 utakmica na klupi u Seriji A, onda možemo da pričamo o poređenjima. Možda podsećamo karakterom, ali tu prestaju sva poređenja. Velika je čast da me bilo ko poredi sa Konteom“.

(FOTO: Action images)