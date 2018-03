Barselona je ove zime napravila veliki korak napred ka stvaranju prave slike tima za narednu sezonu kupovinama Filipea Kutinja i Džerija Mine za ukupno 132.000.000 evra (plus još 40.000.000 za Kutinjove bonuse), dok je kupovina brazilskog bisera Artura iz Gremija za 30.000.000 evra praktično gotova stvar i transfer će biti završen u januaru 2019. Ideja prvog operativca Roberta Fernandeza je da se strašni kupovni talas nastavi već na leto, kada bi trebalo da se krene u završni napad na prvo ime sa liste želja - Antoana Grizmana.

Prvoplasirani tim španskog prvenstva je želeo da ovaj posao završi megalomanski posao još tokom januara, ali su zahtevi vodećih ljudi Atletika bili preveliki - 200.000.000 evra. Ta suma bi, saznaju dobro upućeni mediji u Španiji, mogla da bude prepolovljena i vraćena na prvobitnih 100.000 evropskih novčanica. Što je za igrača TOP kalibra više nego pristupačna svota. Nije tajna da je Grizman u očima Barsine uprave viđen kao idealni element u šampionskom mozaiku i prava zamena za Nejmara. Prošlog leta Barselona je postupila džentlmenski i nije krenula u veliku kupovinu zbog suspenzije koja je Atletiko sprečavala da registruje nove igrače do januara. Otkako je kazna uklonjena - sve su glasnije spekulacije o nezvaničnim razgovorima koji se dešavaju iza kulisa.

To što Barselona može da dobije Grizmana po relativno pristupačnoj ceni (100.000.000 je otkupna klauzula u uguvoru) za uslove porećemenih vrednosti u svetskom fudbalu ne znači da će posao biti lak. Barselona se trenutno nalazi na raskrsnici koja bi klub mogla da uvede u dva različita smera. Prvi vodi klub u nove dugove, što bi Robert Fernandez i ceo sportski sektor želeli da izbegnu po svaku cenu zbog već isplanirane rekonstrukcije stadiona Kamp Nou. To, onda, znači da bi Barselona do potpisa Antoana Grizmana morala da dođe prodajom igrača u vrednosti od 80.000.000 evra.

Kako? Jednostavno. Počev od jula prošle godine Barselona je u dva prelazna roka potrošila tačno 436.000.000 evra na pojačanja! Više od pola na kupovinu Kutinja i Usmana Dembelea. Na drugoj strani, Barsa je prodajom obrisala tačno 236.000.000 evra. Preciznije, toliko je novca zaradila. Na to treba dodati i tačno 120.000.000 evra, odnosno po 60.000.000 evra na sezonskom nivou, koliko Barselona treba da zaradi od sponzorskih ugovora. To znači da Barseloni nedostaje tačno 80.000.000 evra kako bi ostala na pozitivnoj nuli.

Kako se ne bi ulazilo u još veće finansijske probleme, Barselona će biti prinuđena da prodaje. A, pedantni hroničari dešavanja u Primeri smatraju da to znači odlazak trojice igrača. Gotovo pola te sume Barselona bi mogla da zaradi od eventualne prodaje Rafinje Interu, ali samo pod uslovom da se Nerazuri plasiraju u Ligu šampiona naredne sezone. Obeštećenje u ugovoru iznosi 35.000.000 evra.

Dalje, na izlaznim vratima mogli bi da se nađu Denis Suarez, Arda Turan, Andre Gomes i Aleiš Vidal. Naravno, sve to zavisi od želje Ernesta Valverdea da dodatno jača tim na leto.

Ne treba zaboraviti da je Nejmar, navodno, izrazio želju da se vrati... Ali, u tom slučaju od Grizmana ne bi bilo ništa.

